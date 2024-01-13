Татьяна Тарасова: «Обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск. Если пригласят работать, буду комментировать»
Татьяна Тарасова заявила, что поедет на Спартакиаду.
Соревнования фигуристов в рамках Спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.
«Обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск. Пока не знаю, в каком качестве. Если пригласят работать, буду комментировать.
Но поеду точно. На прыжковый турнир в Москве тоже планирую сходить», – сказала заслуженный тренер СССР.
Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады
А вот Траню, пожалуйста, к микрофону не пускайте - разговоров о погоде и так сколько угодно.