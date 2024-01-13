Татьяна Тарасова: «Обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск. Если пригласят работать, буду комментировать»

Теги Татьяна Тарасова Спартакиада Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что поедет на Спартакиаду.

Соревнования фигуристов в рамках Спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.

«Обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск. Пока не знаю, в каком качестве. Если пригласят работать, буду комментировать.

Но поеду точно. На прыжковый турнир в Москве тоже планирую сходить», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

13 комментариев
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Хочется, очень, слышать Татьяну Анатольевна!!! Обязательно, приглашайте!!! Пока ещё можно слышать её, легенду!!!
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Ждём комментариев Татьяны Анатольевны Тарасовой, а не сахарных речей остальных
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Хочу послушать ТАТ, почти всегда по делу и остро, может что новенькое придумает. Не болейте, Татьяна Анатольевна, сил Вам!
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ждем ТАТ! это будет феерично
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Очень надеюсь, что Татьяна Анатольевна будет комментировать!
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ТАТ к пульту! Ее эпитеты остры и точны, пусть и не ко всем она одинаково благосклонна, но в отличие от остальных комментаторов ее интересно слушать.
А вот Траню, пожалуйста, к микрофону не пускайте - разговоров о погоде и так сколько угодно.
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Думаю, и, в Норильск поехали. Если бы пригласили. И в Куршавель.
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Ответ RusVector
В такую глушь тащиться не охота! Ради Рашникова что ли там соревнование решили провести? Вся Россия у олигархов на побегушках!
Так самолет прямой, 2,5 часа и в Магнитогорске.
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В такую глушь тащиться не охота! Ради Рашникова что ли там соревнование решили провести? Вся Россия у олигархов на побегушках!
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Ответ Амброзия
Не дороговато стране обходятся комментарии ТАТ?! Это же нужен отдельный самолет и штат обслуживающих.
Как можно так жестоко о человеке в возрасте???? Ничего святого! Надеюсь ваши родители живы здоровы
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