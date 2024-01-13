Татьяна Тарасова: «Обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск. Если пригласят работать, буду комментировать»

Татьяна Тарасова заявила, что поедет на Спартакиаду.

Соревнования фигуристов в рамках Спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.

«Обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск. Пока не знаю, в каком качестве. Если пригласят работать, буду комментировать.

Но поеду точно. На прыжковый турнир в Москве тоже планирую сходить», – сказала заслуженный тренер СССР.

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