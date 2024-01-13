Александр Власенко: «Короткая программа удалась, в произвольной были ошибки. Атмосфера на чемпионате Европы была фантастической»
Фигурист Александр Власенко рассказал, что планирует в будущем усложнять контент.
Власенко, представляющий Венгрию, занял на чемпионате Европы в Каунасе 23-е место.
– Короткая программа удалась. В произвольной программе были ошибки. Буду работать. Мне очень понравилась атмосфера соревнований, она была фантастической.
– Это твой второй чемпионат Европы. Какой сложился удачнее?
– Сложно сравнивать. Я считаю, что каждый чемпионат Европы был по-своему удачный.
– Планируется ли усложнение прыжкового контента к следующим соревнованиям?
– Сначала мы будем усложнять прыжковый контент на тренировках. Если прыжки будут стабильные, то буду пробовать их на соревнованиях. Планирую усложнить программу четверным сальховом, – сказал фигурист.