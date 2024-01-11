Хазе о пятом месте на Евро: «Я очень расстроена и зла на себя саму. Мы с Никитой справимся с этим разочарованием»

Хазе заявила, что злится на себя из-за упущенного подиума на чемпионате Европы.

Сегодня Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин заняли пятое место в парном катании. Они шли вторыми после короткой программы.

«Конечно, это не тот результат, на который мы тут рассчитывали. Я очень расстроена и, если честно, зла на себя саму. Да, эмоции поулягутся, и я пойму, что и из этого опыта можно что-то вынести полезное. Главное – что нельзя зацикливаться на медалях. Я так хотела попасть здесь на пьедестал, до дрожи. Не важно, какую, просто медаль – я все время об этом думала. И перегорела.

Да, внешне я не сильно нервничала, но в прокате все пошло не так. В голове был вихрь мыслей, я не могла сконцентрироваться на элементах. После падения я даже выдохнула – ок, прощай, золото, но теперь можно расслабиться. Но потом одна ошибка за другой...

Кошмар, просто дурной сон. После акселя стало понятно, что пьедестал уплыл от нас. Ну и поддержка – вишенка на торте. Никита не виноват, у меня просто соскользнула рука. Один к одному, вы понимаете.

Наш тренер, Дмитрий Савин, все время нас предупреждает, что провал может случиться с каждым – и надо быть к нему готовыми. Обидно просто, что это случилось на чемпионате Европы. Что ж, будет нам урок.

Никита очень расстроен – это его первый крупный турнир, ему тяжело это пережить. Знаете, по нему ведь и не скажешь,что он дебютант. Это, наверное, его русский характер – он очень стабильный и четкий. Мы справимся с этим разочарованием, надо смотреть вперед», – передает слова Хазе корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.