Хазе о пятом месте на Евро: «Я очень расстроена и зла на себя саму. Мы с Никитой справимся с этим разочарованием»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Германии пары Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Дмитрий Савин Фигурное катание

Хазе заявила, что злится на себя из-за упущенного подиума на чемпионате Европы.

Сегодня Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин заняли пятое место в парном катании. Они шли вторыми после короткой программы.

«Конечно, это не тот результат, на который мы тут рассчитывали. Я очень расстроена и, если честно, зла на себя саму. Да, эмоции поулягутся, и я пойму, что и из этого опыта можно что-то вынести полезное. Главное – что нельзя зацикливаться на медалях. Я так хотела попасть здесь на пьедестал, до дрожи. Не важно, какую, просто медаль – я все время об этом думала. И перегорела.

Да, внешне я не сильно нервничала, но в прокате все пошло не так. В голове был вихрь мыслей, я не могла сконцентрироваться на элементах. После падения я даже выдохнула – ок, прощай, золото, но теперь можно расслабиться. Но потом одна ошибка за другой...

Кошмар, просто дурной сон. После акселя стало понятно, что пьедестал уплыл от нас. Ну и поддержка – вишенка на торте. Никита не виноват, у меня просто соскользнула рука. Один к одному, вы понимаете.

Наш тренер, Дмитрий Савин, все время нас предупреждает, что провал может случиться с каждым – и надо быть к нему готовыми. Обидно просто, что это случилось на чемпионате Европы. Что ж, будет нам урок.

Никита очень расстроен – это его первый крупный турнир, ему тяжело это пережить. Знаете, по нему ведь и не скажешь,что он дебютант. Это, наверное, его русский характер – он очень стабильный и четкий. Мы справимся с этим разочарованием, надо смотреть вперед», – передает слова Хазе корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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20 комментариев
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Минерва мне нравится всё больше и больше.
+17
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+17
Никите очень повезло с партнершей, прежде всего думающая адекватная девушка, да, сегодня ошиблась, но все ещё будет очень хорошо.
+14
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+14
Ответ "Зенит-Газпром"
Будут более мотивированны к мундиалю.
мы все время забываем, что они катаются вместе полгода. Для парного катания это ничто. Косторная с Куницей могут подтвердить.
+12
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+12
Ответ Блинчик
Катаются не ради медалей, они их и не получили. Все логично и справедливо.
ну зачем вы так? она ж в тексте как раз говорит, что слишком сильно о медалях думала
+9
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+9
Впереди ЧМ, Пережить неудачу и в бой с новыми силами.
+8
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+8
Будут более мотивированны к мундиалю.
+3
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+3
Ответ Princess23
хорошая пара получилась, но их слишком окрылили оценки в начале сезона. Сколько раз было так что Минерва косячит на прыжке а гое и компы вытаскивают их выше.. пусть даже не слишком сильных соперников Вот в самый ответственный момент и поплыло все И все же мне не понравилось как Никита ушел. Не красиво это, лицо надо уметь держать всегда, а уж тем более когда сами накосячили
Никита дебютант и много ответственности на него свалилось.Видимо, он винил себя в срыве поддержки.Хорошо бы,тренер поговорил,успокоил.С опытом придет и выдержка тоже.
+3
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+3
но кстати не смотря на срывы их программа смотрелась хорошо, и отыграли они ее до конца с улыбкой. вот по ним не скажешь что первый год кататься ) очень складно все делают, на мой вкус даже складные чем русские пары, так что ребят очень люблю и дальше буду их поддерживать❤️❤️❤️ они справятся с этим проигрышем и выйдут сильнее)
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Ответ Майя Багрянцева
ну зачем вы так? она ж в тексте как раз говорит, что слишком сильно о медалях думала
Майя, как там Мария и Алексей? Очень обидно за них
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Ответ Nastya163
Майя, как там Мария и Алексей? Очень обидно за них
Мария Павлова и Алексей Святченко (goldenskate):

«Наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы. Мы сделали все возможное. Это наш второй год вместе, и мы все равно продолжаем получать эти баллы, несмотря на то, что прилагаем все усилия.

Возможно, наш тренер сможет поговорить с судьями после соревнований и получить объяснения».
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Ответ Arraches
Они только начинающие , а думают уже о медалях , причем золотых . Хотя опыты ещё нет . Обычная средняя пара . Излишняя самоуверенность и самонадеянность играют порой злые шутки . Работайте без оглядки на медали , а на результат , будет эффективнее .
Каких золотых? Вы интервью похоже вообще не читали. Вот точная цитата Минервы: Я так хотела попасть здесь на пьедестал, до дрожи. Не важно, какую, просто медаль – я все время об этом думала. И перегорела. Где здесь речь о золотых медалях??? Вы чем читаете?!
+1
0
+1
Ответ Майя Багрянцева
мы все время забываем, что они катаются вместе полгода. Для парного катания это ничто. Косторная с Куницей могут подтвердить.
хорошая пара получилась, но их слишком окрылили оценки в начале сезона. Сколько раз было так что Минерва косячит на прыжке а гое и компы вытаскивают их выше.. пусть даже не слишком сильных соперников
Вот в самый ответственный момент и поплыло все
И все же мне не понравилось как Никита ушел. Не красиво это, лицо надо уметь держать всегда, а уж тем более когда сами накосячили
+2
-2
0
Ответ Майя Багрянцева
мы все время забываем, что они катаются вместе полгода. Для парного катания это ничто. Косторная с Куницей могут подтвердить.
Ну все-таки катаются они полтора года)
Начали скатываться летом 2022, если мне память не изменяет)
Выступают с этого сезона, да, но все таки скататься время у них было)
Это все только к одной фразе относится, в остальном - согласна с вами!
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Ответ Nastya163
Майя, как там Мария и Алексей? Очень обидно за них
Очень расстоены. Говорят, что не понимают, что еще им надо сделать, чтобы перестать быть невидимками для судей.
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Ответ Arraches
Они только начинающие , а думают уже о медалях , причем золотых . Хотя опыты ещё нет . Обычная средняя пара . Излишняя самоуверенность и самонадеянность играют порой злые шутки . Работайте без оглядки на медали , а на результат , будет эффективнее .
Ну вы же понимаете что это все красивые слова, пока на своей шкуре не прочувствуешь не поймёшь и не вынесешь урок) желаю ребятам справиться с этим переживанием)
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Ответ Оз
Каких золотых? Вы интервью похоже вообще не читали. Вот точная цитата Минервы: Я так хотела попасть здесь на пьедестал, до дрожи. Не важно, какую, просто медаль – я все время об этом думала. И перегорела. Где здесь речь о золотых медалях??? Вы чем читаете?!
„после падения я выдохнула … прощай золото « ее слова
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