Никита Володин: «Подвели нервы, все-таки мой первый чемпионат Европы, немножко задрожал после разминки. Тренер помог нас настроить»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Германии Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Дмитрий Савин Фигурное катание

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин прокомментировали выступление в короткой программе.

Их слова передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

После короткой программы на чемпионате Европы пара идет на втором месте.

– Паники и страха сегодня не было, разве что в прыжке было ощущение в какой то момент было, что его уже не спасти. Рад, что справился и выехал. Было бы обидно, на тренировках такого не бывает.

Думаю, что подвели нервы, конечно. Все-таки мой первый чемпионат Европы. Немножко задрожал уже после шестиминутной разминки, а Минерва, наоборот паниковала за пару дней до начала соревнований.

Но мы старались не экономить силы и кататься широко. В финале Гран-при из-за моей болезни мы думали только о том, чтоб доехать элементы нормально. А тут обидно потеряли уровни – причем на тодесе и дорожке, для нас это нетипично.

Арена тут огромная, к этому надо привыкнуть – вот надеюсь, что на произвольную программу уже выйдем спокойнее.

Дмитрий Савин (тренер) нас помог настроить. Ну то есть мальчикам обычно это не надо, мы все бойцы, а вот с девочками он отлично умеет поговорить перед стартом.

– Он и в случае форс-мажора с ботинками и шнурками может помочь, как известно.

– У меня правило с некоторых пор: за день до соревнований меняю шнурки на обоих коньках. Никаких суеверий, главное – надежность.

Смотрел ли я чемпионат России? Конечно, не буду скрывать, рад результату, болел за Мишину и Галлямова.

И вот как раз было очень обидно из-за истории с шнурками у ребят (Осокиной и Грицаенко). Жалко, когда такое случается на чемпионате России – это ж настоящая драма, – сказал Володин. 

– Да, Дмитрий – настоящее спасение. Меня немного потряхивало перед прокатом, а он взял меня за плечи и говорит «сомнения прочь, иди и покажи, что умеешь. Ты должна выйти и отдать себя на льду, чтоб потом не было сожалений».

Я сама удивилась, откуда столько нервов. Может, дело в том, что я заболела прямо перед Новым годом, и подготовка была смазана. Я не чувствую, что готова на сто процентов. Но жаловаться не буду, моя задача – справиться.

У нас классная команда, будем завтра получать удовольствие – тут прекрасный каток и замечательная атмосфера, – добавила Хазе.

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