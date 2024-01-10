Никита Володин: «Подвели нервы, все-таки мой первый чемпионат Европы, немножко задрожал после разминки. Тренер помог нас настроить»

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин прокомментировали выступление в короткой программе.

Их слова передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

После короткой программы на чемпионате Европы пара идет на втором месте.

– Паники и страха сегодня не было, разве что в прыжке было ощущение в какой то момент было, что его уже не спасти. Рад, что справился и выехал. Было бы обидно, на тренировках такого не бывает.

Думаю, что подвели нервы, конечно. Все-таки мой первый чемпионат Европы. Немножко задрожал уже после шестиминутной разминки, а Минерва, наоборот паниковала за пару дней до начала соревнований.

Но мы старались не экономить силы и кататься широко. В финале Гран-при из-за моей болезни мы думали только о том, чтоб доехать элементы нормально. А тут обидно потеряли уровни – причем на тодесе и дорожке, для нас это нетипично.

Арена тут огромная, к этому надо привыкнуть – вот надеюсь, что на произвольную программу уже выйдем спокойнее.

Дмитрий Савин (тренер) нас помог настроить. Ну то есть мальчикам обычно это не надо, мы все бойцы, а вот с девочками он отлично умеет поговорить перед стартом.

– Он и в случае форс-мажора с ботинками и шнурками может помочь, как известно.

– У меня правило с некоторых пор: за день до соревнований меняю шнурки на обоих коньках. Никаких суеверий, главное – надежность.

Смотрел ли я чемпионат России? Конечно, не буду скрывать, рад результату, болел за Мишину и Галлямова.

И вот как раз было очень обидно из-за истории с шнурками у ребят (Осокиной и Грицаенко). Жалко, когда такое случается на чемпионате России – это ж настоящая драма, – сказал Володин.

– Да, Дмитрий – настоящее спасение. Меня немного потряхивало перед прокатом, а он взял меня за плечи и говорит «сомнения прочь, иди и покажи, что умеешь. Ты должна выйти и отдать себя на льду, чтоб потом не было сожалений».

Я сама удивилась, откуда столько нервов. Может, дело в том, что я заболела прямо перед Новым годом, и подготовка была смазана. Я не чувствую, что готова на сто процентов. Но жаловаться не буду, моя задача – справиться.

У нас классная команда, будем завтра получать удовольствие – тут прекрасный каток и замечательная атмосфера, – добавила Хазе.

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