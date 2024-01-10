Наталья Бестемьянова: «Васильев пиарится, кому интересно его мнение? Он долго тренировался у Урманова и обязан России своими успехами»
Бестемьянова заявила, что фигурист Васильев обязан России своими успехами.
Ранее латвийский фигурист, призер ЧЕ-2022 Денис Васильев назвал поспешным решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Игры‑2024 в нейтральном статусе.
«Васильев пиарится. Кому интересно его мнение? Мне – нет. Он большое количество времени тренировался у Урманова. И он России обязан своими успехами.
Мне все равно, что говорит Васильев! Для меня он не авторитет в фигурном катании», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Латвийский фигурист Васильев: «Пока российским спортсменам не обязательно возвращаться, но со временем придется»