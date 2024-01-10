Вайцеховская о лидерстве Метелкиной и Берулавы: «Тренер Слюсаренко начинает явственно столбить территорию, причем широким фронтом – не только в России»
Вайцеховская высказалась о победе Метелкиной и Берулавы в короткой программе на ЧЕ.
«Тренер Павел Слюсаренко начинает довольно явственно столбить территорию, причем широким фронтом — не только в России.
Его подопечные Настя Метелкина и Лука Берулава (Грузия) набрали за технику в короткой программе 40,27, в общей сложности 71,30, и это, во-первых, их личный рекорд, а, во-вторых, уровень российского ЧР за двумя дуэтами-лидерами.
Чуть ниже, если сравнивать цифры, но надо понимать, что спортсмены встали в пару весной 2023-го и вообще юниоры. На мой взгляд, это солидный контраргумент мнению, что без российских пар смотреть на европейском уровне не на кого.
Постановщик Сергей Плишкин — большая удача для российского парного катания (опять же, больше всего с ним повезло Слюсаренко). Интересно, необычно, запоминается.
И приличный такой щелчок по носу тем, кто считает, что выдающихся программ в парном катании при нынешних правилах не поставить. Понятно, что слово «выдающиеся» здесь аванс и комплимент, но работы достойные со всех сторон», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.
Лука Берулава: «Это был лучший прокат в сезоне. Немного расстроен, ожидал оценки чуть выше, но не я их выставляю»
Ахах. Тот самый момент, когда ты уже накатала 5 абзацев текста, но не удержалась и втиснула-таки шпильку в адрес Тутберидзе))
Вайцеховская себе не изменяет)))
П. С. Павлу Слюсаренко в очередной раз уважение!
во-2-х, какой же это Берулава юниор - он с Сафиной был 9-м на ОИ22 и 4-м на ЧМ22, а Метёлкина с другим партнером участница ЧМ21;
в-3-х, эта пара как раз НЕ "солидный контраргумент мнению, что без российских пар смотреть на европейском уровне не на кого" потому что они и есть российская пара из российского ФК независимо от паспортов.
Слюсаренко молодец, но выиграть ЧЕ-без-России ему гораздо проще, чем ЧР.