Вайцеховская о лидерстве Метелкиной и Берулавы: «Тренер Слюсаренко начинает явственно столбить территорию, причем широким фронтом – не только в России»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Елена Вайцеховская сборная Грузии Павел Слюсаренко Лука Берулава Анастасия Метелкина Сергей Плишкин Фигурное катание

Вайцеховская высказалась о победе Метелкиной и Берулавы в короткой программе на ЧЕ.

«Тренер Павел Слюсаренко начинает довольно явственно столбить территорию, причем широким фронтом — не только в России.

Его подопечные Настя Метелкина и Лука Берулава (Грузия) набрали за технику в короткой программе 40,27, в общей сложности 71,30, и это, во-первых, их личный рекорд, а, во-вторых, уровень российского ЧР за двумя дуэтами-лидерами.

Чуть ниже, если сравнивать цифры, но надо понимать, что спортсмены встали в пару весной 2023-го и вообще юниоры. На мой взгляд, это солидный контраргумент мнению, что без российских пар смотреть на европейском уровне не на кого.

Постановщик Сергей Плишкин — большая удача для российского парного катания (опять же, больше всего с ним повезло Слюсаренко). Интересно, необычно, запоминается.

И приличный такой щелчок по носу тем, кто считает, что выдающихся программ в парном катании при нынешних правилах не поставить. Понятно, что слово «выдающиеся» здесь аванс и комплимент, но работы достойные со всех сторон», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Лука Берулава: «Это был лучший прокат в сезоне. Немного расстроен, ожидал оценки чуть выше, но не я их выставляю»

11 комментариев
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"И приличный такой щелчок по носу тем, кто считает, что выдающихся программ в парном катании при нынешних правилах не поставить."
Ахах. Тот самый момент, когда ты уже накатала 5 абзацев текста, но не удержалась и втиснула-таки шпильку в адрес Тутберидзе))
Вайцеховская себе не изменяет)))
П. С. Павлу Слюсаренко в очередной раз уважение!
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+14
Ответ Katerina Sunny
Слюсаренко давно хороший тренер парников. Но раньше у него была проблема с парами выйти из юниоров во взрослые на приличном уровне.
Пермская школа парного фигурного катания , наконец, вышла на международный ТОП уровень не только в юниорах !
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Слюсаренко давно хороший тренер парников. Но раньше у него была проблема с парами выйти из юниоров во взрослые на приличном уровне.
+13
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Во-1-х, там коллектив тренеров, а не один Павел,
во-2-х, какой же это Берулава юниор - он с Сафиной был 9-м на ОИ22 и 4-м на ЧМ22, а Метёлкина с другим партнером участница ЧМ21;
в-3-х, эта пара как раз НЕ "солидный контраргумент мнению, что без российских пар смотреть на европейском уровне не на кого" потому что они и есть российская пара из российского ФК независимо от паспортов.
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71,30 - это никак не третье место ЧР после КП. Не надо ля-ля. А если и по технике там высоко, это ещё ни о чём не говорит. Потому как разница невелика.
Слюсаренко молодец, но выиграть ЧЕ-без-России ему гораздо проще, чем ЧР.
+4
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Ответ kate_ko
"И приличный такой щелчок по носу тем, кто считает, что выдающихся программ в парном катании при нынешних правилах не поставить." Ахах. Тот самый момент, когда ты уже накатала 5 абзацев текста, но не удержалась и втиснула-таки шпильку в адрес Тутберидзе)) Вайцеховская себе не изменяет))) П. С. Павлу Слюсаренко в очередной раз уважение!
Это вы во всем видите Тутберидзе
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метафоры про фронт как-то теперь неоч
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Ну и пусть столбит, раз может. Молодец.
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У Вайц и похвалить толком не получается, всегда есть камень за пазухой и свои комплексы. Пермская школа парного катания и Слюсаренко в частности о себе уже давно заявили как профи своего дела.
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Ответ Katerina Sunny
Слюсаренко давно хороший тренер парников. Но раньше у него была проблема с парами выйти из юниоров во взрослые на приличном уровне.
сейчас пока все девочки тоже еще плюс минус юниорки, но выглядит как-будто школа уверенно подросла в мастерстве!
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