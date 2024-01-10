Вайцеховская о лидерстве Метелкиной и Берулавы: «Тренер Слюсаренко начинает явственно столбить территорию, причем широким фронтом – не только в России»

Вайцеховская высказалась о победе Метелкиной и Берулавы в короткой программе на ЧЕ.

«Тренер Павел Слюсаренко начинает довольно явственно столбить территорию, причем широким фронтом — не только в России.

Его подопечные Настя Метелкина и Лука Берулава (Грузия) набрали за технику в короткой программе 40,27, в общей сложности 71,30, и это, во-первых, их личный рекорд, а, во-вторых, уровень российского ЧР за двумя дуэтами-лидерами.

Чуть ниже, если сравнивать цифры, но надо понимать, что спортсмены встали в пару весной 2023-го и вообще юниоры. На мой взгляд, это солидный контраргумент мнению, что без российских пар смотреть на европейском уровне не на кого.

Постановщик Сергей Плишкин — большая удача для российского парного катания (опять же, больше всего с ним повезло Слюсаренко). Интересно, необычно, запоминается.

И приличный такой щелчок по носу тем, кто считает, что выдающихся программ в парном катании при нынешних правилах не поставить. Понятно, что слово «выдающиеся» здесь аванс и комплимент, но работы достойные со всех сторон», – написала журналист в телеграм-канале.

Лука Берулава: «Это был лучший прокат в сезоне. Немного расстроен, ожидал оценки чуть выше, но не я их выставляю»