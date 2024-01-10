Дмитрий Савин: «В России фигурное катание – это как работа. Причем работа, которая не приносит кайф»

Тренер Дмитрий Савин рассказал об отношении к фигурному катанию в России.

– А как вы попали на работу в Италию?

– Нина Мозер делала тренировочный сбор в Сочи и пригласила меня. Там я начал работать с парой Гилларди/Амброзини, они попросили поставить подкрут. А после этого меня позвали в Бергамо помочь и Ондрею Хотареку. С них и началась моя эпопея работы с итальянцами, мы готовились к Олимпиаде в Корее.

– У Валентины был невероятный спортивный характер.

– Я такой пары больше не знаю, честно. Я своих спортсменов сейчас учу этому – гореть и желать кататься, как те итальянцы. Мне очень грустно, что мы не начали работать хотя бы на два года раньше – потому что тогда мы бы точно достигли совсем других результатов. Они же были единственной парой в Пхенчхане, кто чисто откатал все программы – и в командном, и в личном турнирах.

С ними я по-настоящему кайфовал от работы. Они всегда были готовы пробовать новое, а это лучший подарок для тренера. До них я работал исключительно с российскими фигуристами и понимал только, как принято работать у нас. А Валя и …. Мне всегда было интересно понять менталитет спортсменов из разных стран. И вот именно эту пару я хотел привезти в Россию, чтобы научить наших ребят.

– Чему? В чем разница подходов?

– У нас фигурное катание – это как работа. Причем работа, которая не приносит кайф. А зачем тогда ей заниматься?

– У нас такая конкуренция, что не покайфуешь. Один стресс.

– Так с этим стрессом надо справляться. А как это сделать правильнее всего? Не бояться его, открываться и любить лед. Не зажиматься, а идти туда, где страшно. Всем хочется быть первым, а как этого достичь? Только через любовь.

Вот венгры Павлова/Святченко потихоньку этому научились. Мне только до сих пор не очень понятно, почему им так придерживают компоненты. Да, я знаю все их плюсы и минусы. Но мне их минусы не кажутся настолько серьезными, чтобы так проигрывать второй оценкой.

– Может, это вопрос времени, и нужно, чтобы к ним привыкли судьи?

– И сколько этого ждать? У нас в парах уже появилась пресловутая «очередь» – как в танцах. Зачем? Если появилась интересная пара – почему бы не отметить ее, зачем придерживать искусственно? В парах есть элементы, там должно быть все очень просто – сделал или не сделал, умеешь кататься или нет. А тут начинаются какие-то игры.

– Вы столько лет в этом бизнесе и до сих пор удивляетесь?

– А я считаю, что политики в спорте быть не должно. У нас же борьба идет за то, чтобы один человек показал, что он в этот конкретный момент сильнее другого. Все. На следующем турнире все заново. А получается, что все должны себе место под солнцем выбить, – рассказал Савин.

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