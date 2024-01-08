Инна Гончаренко: «Дэвис и Смолкину еще нужно время – были ошибки, не хватает собранности. Паре нужно поднабраться опыта»

Гончаренко считает, что Дэвис и Смолкину не хватает опыта для крупных турниров.

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.

«Им еще нужно время – были ошибки, недостаточно еще времени прошло, не хватает собранности. Им нужно время, чтобы раскататься, в танцах на льду это требуется, требуется опыт, паре нужно его поднабраться», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Также Гончаренко отметила, что действующая чемпионка Европы в одиночном катании Анастасия Губанова может претендовать на лучшие места.

«При чистом прокате она может претендовать на самые высокие места, она уже имеет статус чемпионки. Настя может очень выразительно и чисто кататься, но в последних стартах каталась небезупречно.

После побед бывает небольшой психологический спад, эти ситуации встречаются часто. Она в приличной форме, должна бороться за самые высокие места», – заявила Гончаренкою.