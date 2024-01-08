Инна Гончаренко: «Дэвис и Смолкину еще нужно время – были ошибки, не хватает собранности. Паре нужно поднабраться опыта»

Теги танцы на льду Инна Гончаренко сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Гончаренко считает, что Дэвис и Смолкину не хватает опыта для крупных турниров.

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.

«Им еще нужно время – были ошибки, недостаточно еще времени прошло, не хватает собранности. Им нужно время, чтобы раскататься, в танцах на льду это требуется, требуется опыт, паре нужно его поднабраться», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Также Гончаренко отметила, что действующая чемпионка Европы в одиночном катании Анастасия Губанова может претендовать на лучшие места.

«При чистом прокате она может претендовать на самые высокие места, она уже имеет статус чемпионки. Настя может очень выразительно и чисто кататься, но в последних стартах каталась небезупречно.

После побед бывает небольшой психологический спад, эти ситуации встречаются часто. Она в приличной форме, должна бороться за самые высокие места», – заявила Гончаренкою.

13 комментариев
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Даже не смешно.
Тренеры - пенсионеры переживают за спортсменов из сборной Грузии. Это так- то давно уже суверенная страна, а не республика в составе СССР.
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Можно бы со всем согласиться, но тогда это какие-то другие ДС были на олимпиаде и стали вторыми на предолимпийском ЧР... Все моргнули, видимо.
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Ответ N-fox
Ну все, пошел обзвон ...
праздники заканчиваются, звонильщики возвращаются к работе. Они и так сверх положенного в этом году отдыхали - весь контент две Алёны делали четыре дня
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Ну все, пошел обзвон ...
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Беспредметный разговор.
Выступят на ЧЕ - будет предмет для обсуждения.
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Губановой никогда не дадут первое место.На 3 головы выше должна европейцев.
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Ответ Зулфира Мухаметшина
Губановой никогда не дадут первое место.На 3 головы выше должна европейцев.
Она уже была на первом месте.
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Губанова при чистом прокате займёт пьедестал, дурость, также и Девис Смолкин попадут на пьедестал при чистом прокате.
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Паре нужно поднабраться опыта» --- А на олимпиаду их от России без опыта направили?
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А во время ОИ все было норм? И собранность, и скатанность, и опыт?
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Простите, а какое моральное право имеет г-жа Гончаренко для обсуждения спортсменов не нашей сборной?
Ах да, у нас же нет теперь сборной...
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