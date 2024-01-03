Фигуристка Баранова: «Практически у всех моих знакомых есть травмы из-за отношения тренеров, кроме учеников Соколовской»

Фигуристка Софья Баранова рассказала о психологических проблемах в спорте.

С 2010 по 2021 год Баранова занималась в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.

«После Катарины (Гербольдт) я стала работать с Соколовской. Ее любимая фраза – все должно быть по любви. Светлана Владимировна никогда никого не заставляла ничего делать. Если видит, что спортсмен не работает, дает полную свободу, час-полтора катаешься сам по себе. Где-то около двух-трех недель наблюдает – и если видит, что ничего не меняется… Исход очевиден.

А если видит желание – будет уважать тебя и работать. С ней невозможно поймать психологическую травму, нет давления. Спортсмены, работающие с Соколовской, – более осознанные люди, маленькие работают с Лилией Биктагировой, а когда вырастают, переходят к Соколовской.

Если ребенка очень долго заставляют, в будущем это может перетечь в психологическую травму. Практически у всех моих знакомых есть травмы из-за отношения тренеров, кроме учеников Светланы Владимировны. Не хочу перечислять имена и фамилии.

Соколовская запомнилась мне замечательной женщиной. Большая честь, что я была рядом с ней и тренерским штабом. Она к своим ребятам относится как к сыновьям и дочерям, чуточку больше любит мальчиков, сама об этом говорила. Такого отношения, как у нее, я не видела ни у кого – человек любит, переживает, всегда поможет, даже если ситуация не связана со спортом», – рассказала Баранова.