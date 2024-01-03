Фигуристка Баранова: «Практически у всех моих знакомых есть травмы из-за отношения тренеров, кроме учеников Соколовской»

Теги Катарина Гербольдт сборная России мужское катание женское катание Светлана Соколовская Софья Баранова Лилия Биктагирова Фигурное катание

Фигуристка Софья Баранова рассказала о психологических проблемах в спорте.

С 2010 по 2021 год Баранова занималась в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.

«После Катарины (Гербольдт) я стала работать с Соколовской. Ее любимая фраза – все должно быть по любви. Светлана Владимировна никогда никого не заставляла ничего делать. Если видит, что спортсмен не работает, дает полную свободу, час-полтора катаешься сам по себе. Где-то около двух-трех недель наблюдает – и если видит, что ничего не меняется… Исход очевиден.

А если видит желание – будет уважать тебя и работать. С ней невозможно поймать психологическую травму, нет давления. Спортсмены, работающие с Соколовской, – более осознанные люди, маленькие работают с Лилией Биктагировой, а когда вырастают, переходят к Соколовской.

Если ребенка очень долго заставляют, в будущем это может перетечь в психологическую травму. Практически у всех моих знакомых есть травмы из-за отношения тренеров, кроме учеников Светланы Владимировны. Не хочу перечислять имена и фамилии.

Соколовская запомнилась мне замечательной женщиной. Большая честь, что я была рядом с ней и тренерским штабом. Она к своим ребятам относится как к сыновьям и дочерям, чуточку больше любит мальчиков, сама об этом говорила. Такого отношения, как у нее, я не видела ни у кого – человек любит, переживает, всегда поможет, даже если ситуация не связана со спортом», – рассказала Баранова.

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12 комментариев
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Расскажите это Самоделкиной, с ней так в прошлом году общались, что травму через экран можно было словить
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Ну хоть теперь узнали что была такая фигуристка. Всё таки тренер это не про любовь , а про результаты. Потратить всё детство на спорт , опять же деньги и получить ноль результата. Ах да немного любви СС. Ну если была такая цель то отлично
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-2
+14
Это очень вовремя сделанное уточнение.. после провала всех взрослых учеников СС на ЧР.. главное, все здоровы..
+15
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Давала бы эта любовь еще и спортивные результаты. Мне непонятно, почему педагога (любого) нужно оценивать по родительским качествам исключительно, если речь не идет об интернатах, где детям и правда не хватает простой человеческой любви. Учитель должен учить и давать максимальные знания, тренер - тренировать и получать максимальный результат (относиться, конечно, по-человечески, но в первую очередь доводить до максимальных результатов). Любить и относиться как к родному должны мама и папа, бабушки и дедушки.

Сколько средний ценник в более или менее серьезных группа, к которым относится и группа Соколовской? думаю, от 50 тыс. в месяц, не меньше. Вряд ли родители фигуристов платят их за отношение тренера к ребенку как к родному сыну или дочери, а не за возможность выходить на крупные старты и выигрывать.
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Баранова без видимых результатов прозанималась в ЦСКА 11 лет, а теперь будет рассказывать, сравнивая с другими тренерскими штабами.
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Почему-то она мне неприятна, не могу это объяснить рационально. Кажется хитрой тётей, которая поулыбается где надо и когда надо. Ну и техника ужасная у её фигуристов, ни выездов, ни пластики.
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То то я и смотрю ,как осознанно с Соколовской работал кондратюк.Получил все плюшки за коробочку от золотой медальки на Олимпиаде и сразу слился.Теперь в шоу с удовольствием работает у мамы Соколовской.
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Баранова запомнилась только последним местом на одном из ПР. Других достижений у неё нет...
И по поводу отсутствия психологических травм у учеников Соколовской. Чуть дальше в этом же интервью Баранова говорит "Я закончила со спортом вовремя. Подошла и прямо сказала всем, что уже не получаю удовольствия, устала доказывать. Много слёз, нервов".
Если у Соколовской так было всё замечательно в психологическом плане, то откуда же слёзы и нервы у её ученицы, да ещё и много?))
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Да ладна...
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В ТШТ тоже никого не заставляют. Отбираются те, кто сам готов работать, кто этим горит. Правда, результаты несколько иные.
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Ответ Бунтарь без идеала
Расскажите это Самоделкиной, с ней так в прошлом году общались, что травму через экран можно было словить
Вот тоже сразу про нее подумала.... как с падчерицей....
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