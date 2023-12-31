Ирина Роднина: «Я поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. А сейчас я живу в Москве, когда многие начали бежать куда-то»

Теги Ирина Роднина пары сборная СССР Фигурное катание

Ирина Роднина ответила на критику из-за жизни в США.

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила, как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России. Это было другое время, не как сейчас.

Я жила в Москве, когда еще даже многие не родились. И поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. А сейчас я живу в Москве, когда многие начали бежать куда-то. Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США.

Зачем за кем-то следить и смотреть в замочную скважину? Нужно улучшать свою жизнь. А обсуждение кого-то и происходящего в их жизни ни к чему полезному не приводит», — сказала Роднина.

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10 комментариев
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кто в 90х годах хотел переехать в Москву из США?
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А в Белгород ты бы не хотела поехать, *****?
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Еще бы ты убежала, когда здесь зарплата депутата почти лям рублей, да еще сколько за должность директора федерации фигурного катания Московской области платят! Другие пусть бегут в поисках таких же зарплат, а Ирине уже бежать не надо, хорошо пристроилась!
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Старая врунишка
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Роднина :"Кто молодец? Я молодец!"
Предновогодний юмор не зашёл... ибо к реальности не имеет никакого отношения.
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рыба - где глубже, человек - где лучше
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А сейчас я живу в Москве... надо улучшать свою жизнь..)))
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Ну, дык... Депутаты Думы живут в Москве, не убежишь. Да и вряд ли есть такое желание...
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