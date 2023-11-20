Роднина о тренерстве: «Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно»

Теги Елена Чайковская Ирина Роднина пары Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на высказывание Елены Чайковской о тренерстве.

Ранее Роднина назвала серию Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа». Чайковская объяснила высказывания Родниной тем, что она не нашла себя в работе тренера. 

«Не знаю, почему так сказала Елена Анатольевна. О какой боли идет речь? Я тренировала множество фигуристов, которые стояли на пьедестале. Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно.

Но обсуждать Елену Анатольевну я не хочу — отношусь к ней с большим уважением. Считаю, что я отработала хорошо. Сейчас у меня другой этап, где я могу быть полезна, — сказала Роднина.

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12 комментариев

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Георгий Большаков
Депутат назвал свою страну ЖЭКом. Почему я не удивлён?
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Kot1985
Огласите список с кем она работала и какие у нее результаты на международном уровне в качестве тренера 😂😂😂.
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Адриана
А где конкретно польза? Трехкратная Олимпийская чемпионка страны назвала внутренние соревнования ЖЭКом. Насколько нужно до брезгливости не любить свою страну, чтобы открыто (!!!!) Так выражаться. Позор Родниной, как трижды чемпионки, и как ДЕПУТАТУ, которая поддерживает все решения партии из-за которых спортсмены вынуждены соревноваться не на МС, а в ЖЭКах.
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Светлана Менова
Да иы с пенсами-маразматиками работала в США. Какие спортсмены, о чём ты?
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Marya Y
==Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно.== Кто в курсе, в ком из спортсменов Роднина реализовалась как тренер? Ведь не ОФП на льду она с ними занималась?
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galik55
И опять же классика , советская Михалков:
Мы знаем, есть еще семейки,
Где наше хают и бранят, ...
А сало русское едят.
+4
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Назар Игорь
"Толку было от него как с козла молока
Но вреда однако тоже никакого"
(Высоцкий.Песня про козла отпущения)
Правда есть некоторая разница - от депутата Родниной толку тоже нет, насчет вреда есть вопросы.
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каток Третьяка
какая польза от депутата Родниной, кто нибудь даже используя гугл сможет найти какой она закон продвинула, который сделал жизнь народа лучше?
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REA-13
Écrasez l’infâme! :)
Давно пора ;)
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Kareglazaya
Хоть кого-то она уважает, даже удивительно)
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Марьяж
Ой, как зацепило то... 🤣
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Olga.t
Баттл разгорается)
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