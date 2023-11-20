Роднина о тренерстве: «Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно»

Ирина Роднина отреагировала на высказывание Елены Чайковской о тренерстве.

Ранее Роднина назвала серию Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа». Чайковская объяснила высказывания Родниной тем, что она не нашла себя в работе тренера.

«Не знаю, почему так сказала Елена Анатольевна. О какой боли идет речь? Я тренировала множество фигуристов, которые стояли на пьедестале. Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно.

Но обсуждать Елену Анатольевну я не хочу — отношусь к ней с большим уважением. Считаю, что я отработала хорошо. Сейчас у меня другой этап, где я могу быть полезна, — сказала Роднина.

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