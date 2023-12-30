Иван Букин: «То, что не хватает больших международных соревнований, это сто процентов. Конкуренция рождает мотивацию»

Иван Букин признался, что ему не хватает международных соревнований.

— Вы очень опытные спортсмены, были на всех главных стартах. Не теряется ли у вас мотивация? Лиза Туктамышева, например, говорила, что без международных соревнований ее не хватает.

— Может быть, Лиза отдохнет годик, соскучится по этим эмоциям и вернется. Она тоже фанат своего дела, фанат фигурного катания. То, что не хватает больших международных соревнований, это сто процентов. Никто и не спорит с этим. Это соревнования между спортсменами из разных стран. Даже самый опытный спортсмен на чемпионате Европы, на чемпионате мира, на чемпионате четырех континентов получает дополнительный опыт.

Конкуренция рождает мотивацию. Это тебя мотивирует делать какие-то интересные вещи, развиваться и развивать фигурное катание. Это такая цепочка из многих звеньев, которая и двигает весь наш спорт вперед. Поэтому появился и аксель в четыре с половиной оборота, и все остальное.

К сожалению, мы не можем выступать на международных соревнованиях. Но из всех доступных нам источников мы получаем информацию, смотрим, как катаются зарубежные ребята. Я не сомневаюсь, что через сколько-то мы все равно вернемся на международную арену. Эта надежда, что мы сможем опять побороться за высшие титулы, заставляет нас каждый день работать.

Нам сейчас некуда торопиться. Были бы международные соревнования, был бы совершенно иной график. Сейчас у нас более спокойный и плавный вход, чтобы никому ничего не навредило. Чем скорее допустят, тем всем будет лучше и интереснее. Но на этом чемпионате страны мы увидели уровень фигурного катания в России — он высокий. Да, кто-то теряет мотивацию, но все спортсмены работают, все стараются, – рассказал .