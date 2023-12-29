Евгений Семененко: «Унесенные призраками» и «Ходячий замок» Миядзаки – настоящие шедевры. Рекомендую начинать знакомство с аниме с них»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Аниме кино Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал, с каких фильмов или сериалов стоит начинать знакомство с аниме.

– Существует стереотип, что аниме – это что-то для детского возраста, но та же «Тетрадь смерти» – стоящая вещь и для взрослых.

– Я считаю, это навязанное мнение, что аниме не для взрослых людей. Фантазия в аниме ничем не ограничивается, как в фильмах. Вот тебе «Наруто» – мир ниндзя, вот тебе «Код Гиасс» – жанр «меха», где все завязано на роботах, определенная политика внутри самого сериала.

Хорошо, когда нет четкого понятия, где добро, а где зло, просто видны ситуация и то, как герои поступают в определенных жизненных моментах, это цепляет.

– С чего бы порекомендовал начать знакомство с этим жанром?

– Обывателю начинать с «Атаки титанов» не рекомендовал бы, она интересная, это классика, да, жестокая, но шарм некий есть. Мне долго советовали Хаяо Миядзаки, посмотрел «Унесенные призраками» и «Ходячий замок» – настоящие шедевры, так что рекомендую начать с них.

Сам сейчас смотрю «Восхождение героя Щита», начал еще в школе и потом делал большой перерыв, сейчас выходит третий сезон.

Вообще, не люблю смотреть то, что еще в процессе выхода – у «Наруто» восемь лет ждал развязки, у «Атаки титанов» – пять лет. Зато была хорошая картинка, аниматоры не схалявили.

– Что смотреть, выбираешь и по качеству рисовки?

– Это как в мужском одиночном. Захотите ли вы смотреть программу без четверных прыжков? Конечно, приятнее смотреть и на сложный технический контент, и на хорошую вторую оценку. Но классика – она и есть классика – и в аниме, и в фигурном катании, – сказал двукратный чемпион России.

3 комментария
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Никто этого не просил, но из новинок аниме рекомендую посмотреть "Фрирен, провожающая в последний путь".
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у Миядзаки мне больше всего нравится "Рыбка Поньо на утесе"
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Хороший у Жени вкус
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