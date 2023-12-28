Тренер по фигурному катанию Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников (РЕН ТВ)

Тренер Анжелика Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, 26 декабря аферист позвонил Крыловой в мессенджере и представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что ее банковские счета взломаны мошенниками, которые хотят похитить ее деньги. Он посоветовал перевести деньги на резервный счет, который укажет сам.

«Через банкомат она перевела более 1,5 миллионов рублей на счета, которые диктовал неизвестный», – рассказал источник телеканала.

Далее звонивший сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на Крылову и ей следует пойти в банк и взять кредит самой, а деньги перевести на резервный счет, как и предыдущую сумму.

В итоге серебряный призер Олимпиады-1998 перевела мошеннику 2,3 миллиона рублей.

В этот же день Крылова обратилась в правоохранительные органы.

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