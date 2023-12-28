Тренер по фигурному катанию Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников (РЕН ТВ)

Теги сборная России происшествия танцы на льду Анжелика Крылова Фигурное катание

Тренер Анжелика Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, 26 декабря аферист позвонил Крыловой в мессенджере и представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что ее банковские счета взломаны мошенниками, которые хотят похитить ее деньги. Он посоветовал перевести деньги на резервный счет, который укажет сам.

«Через банкомат она перевела более 1,5 миллионов рублей на счета, которые диктовал неизвестный», – рассказал источник телеканала.

Далее звонивший сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на Крылову и ей следует пойти в банк и взять кредит самой, а деньги перевести на резервный счет, как и предыдущую сумму.

В итоге серебряный призер Олимпиады-1998 перевела мошеннику 2,3 миллиона рублей.

В этот же день Крылова обратилась в правоохранительные органы.

«Я мечтала тренировать на русском языке». Интервью суперфигуристки Анжелики Крыловой – она вернулась после 20 лет в США

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46 комментариев
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Сколько можно на эту хрень попадаться? Крылова в пещере живёт?
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Валерчик отомстил, не иначе)
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Как контракты составлять - ума хватило, а тут так лоханулась. )))
Я думала, что на этот бред сейчас уже никто не ведётся.
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и это работает???? 😳
+21
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+21
пример Жени Тарасовой ничему не научил? Ладно пожилые люди ...
+17
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+17
Не надо злорадствовать.
Беда случилась у человека, пусть и по её вине тоже...
+17
0
+17
Вот что в голове у людей, которые под воздействием мошенников берут кредит, а потом переводят деньги на их же счёт, чтобы "не украли"?
+13
0
+13
Давайте все-таки не буллить жертв мошенников, как бы глупо их действия не выглядели. В следующий раз кто-нибудь побоится заявить в полицию чтобы не выставить себя на посмешище, а мошенникам только это и надо. В СССР уже были проблемы из-за того что девушки сплошь и рядом боялись заявить в милицию об изнасиловании, чтобы перед родственниками и подругами не опозориться. И целый ряд серийных маньяков поймали намного позже чем могли бы. Не будем повторять старые ошибки.
+14
-1
+13
На каждом углу говорят про эти разводы. Анжелика в вакууме живет?
+12
0
+12
Умный спортсмен это большая редкость
+9
0
+9
Вроде бы не старая еще женщина…
+7
0
+7
Валера отомстил))) !
А если серьезно, никогда таких не понимал. Ладно пенсионер какой-нибудь доверчивый, но как можно неизвестному (НЕИЗВЕСТНОМУ, ТЫ ЕГО НЕ ЗНАЕШЬ, КАРЛ) пойти свои деньги в банкомат засунуть и перевести. Таким к врачу надо, всегда так считал, с головой что-то у людей ...
+6
0
+6
Как можно было повестись на такой откровенный "развод на бабки"?!
+7
-1
+6
Ответ alb@tros
Не надо злорадствовать. Беда случилась у человека, пусть и по её вине тоже...
Кто же злорадствует? Досадуют только, что такое происходит
+5
0
+5
Ей 70 лет?
Я понимаю старики ввиду возраста так тупят
+6
-1
+5
Ответ alb@tros
Не надо злорадствовать. Беда случилась у человека, пусть и по её вине тоже...
Один в один ситуация cо знакомой.Бежала бегом в банк,мошенник вел ее по телефону,диктовал что делать.Какой-то ступор нападает на людей,когда услышат про угрозу своим деньгам.Хорошо,что следом в банк вбежал муж и предотвратил все это.
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Надеюсь, для нее это были небольшие деньги ...
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0
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Легко пришли - легко ушли
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Ладно бабульки пожилые, им все эти счета, мошенники и «сотрудники ФСБ» - темный лес, хотя стоило бы хоть немного разобраться в вопросе. Но тут тетке 50 лет, а туда же. Какая-то просто непробиваемая тупость, что с этими людьми не так?
+4
0
+4
Чёт Крыловой в этом году не фортит...Ну ладно. Год-то кончается))
+4
0
+4
Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад (с)
+3
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+3
Ответ Андриан Безруких
Вот что в голове у людей, которые под воздействием мошенников берут кредит, а потом переводят деньги на их же счёт, чтобы "не украли"?
Отсутствие критичности в тех вопросах в которых не понимают.
+3
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+3
Вот вроде взрослые люди, живут в столице, ну как так-то?
+3
0
+3
Единственное что оправдывает, что она вернулась после 20 лет в США. Там ещё страна непуганных сотрудниками ФСБ и специалистами Сбербанка.
Кстати, почему у них такого обзвона нет
+3
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Ответ Andrew Weird
А кто из знает, может они специально теперь такую штуку проворачивают, чтобы налоги лишние не платить) признают через полицию как безнадежную пропажу))
https://media1.giphy.com/media/d3mlE7uhX8KFgEmY/giphy.gif
+2
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Ответ Александр Подгорных
При чем здесь группа и бабушки? Вон и Сотникова попадалась. Схемы разные, а итог один, деньги уплыли. А попадаются на всем, и счета, и аварии, и здоровье, там все в ход идет.
Ситуации разные,да.Но на "иди сними деньги,я тебе счет продиктую" это самый примитивный уровень развода. Это должно хватить ума,ни с кем не посоветоваться и перевести.
+2
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Предыдущая новость о ней: "Вернулась после 20 лет в США"
Цитата из интервью: "Московская жизнь очень многому меня научила. Это классный опыт для меня"
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Ответ missis-Zima
Валерий решил подработать под НГ?) Шутка.Вообще на такое обычно бабушки попадаются,странно от Крыловой.Многое становится понятным в ситуации в ее группе с такой инфантильностью.
При чем здесь группа и бабушки? Вон и Сотникова попадалась. Схемы разные, а итог один, деньги уплыли. А попадаются на всем, и счета, и аварии, и здоровье, там все в ход идет.
+3
-1
+2
Валерий решил подработать под НГ?) Шутка.Вообще на такое обычно бабушки попадаются,странно от Крыловой.Многое становится понятным в ситуации в ее группе с такой инфантильностью.
+2
0
+2
Ответ Ярик01
Единственное что оправдывает, что она вернулась после 20 лет в США. Там ещё страна непуганных сотрудниками ФСБ и специалистами Сбербанка. Кстати, почему у них такого обзвона нет
Еще как есть, индусы там людей обманывают... Вот вам и непуганные
+2
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+2
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