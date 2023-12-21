Наталья Линичук: «Грищук и Платов были очень сложной парой. После Олимпиады-1994 они заканчивали со спортом каждые две недели»

Линичук заявила, что не подталкивала Грищук и Платова к завершению карьеры.

и – двукратные олимпийские чемпионы (1994, 1998). До 1996 года они тренировались у , а затом начали работать с .

– Когда Грищук и Платов приняли решение идти на вторую Олимпиаду, еще оставаясь у вас в группе, Елена Чайковская заметила, что, на ее взгляд, вы совершенно не должны быть заинтересованы в том, чтобы эти фигуристы продолжали оставаться в спорте.

Объяснила она тогда свои слова просто: мол, когда один и тот же атлет побеждает на протяжении многих лет, великим считают прежде всего его самого. А вот когда наставник раз за разом выводит в чемпионы новых учеников, это уже его величие.

– Я не буду спорить с кем бы то ни было, тем более со своим же педагогом, с человеком, который привел меня к олимпийскому золоту. Могу разве что немного развернуть тему.

Оксана и Евгений были очень сложной парой. Они невероятно талантливые, и им реально не было в этом равных. Не знаю даже, есть ли такие спортсмены сейчас. Но дело в том, что после Игр в Лиллехаммере ребята заканчивали со спортом каждые две недели.

Нам вообще очень тяжело далась та Олимпиада. Под Новый год Оксанка заболела и 21 день до чемпионата Европы лежала пластом. Я едва уговорила тогда Женю продолжать работать в одиночку, буквально заставила его это сделать. Первую совместную тренировку нам удалось провести только в Копенгагене.

– Теперь по крайней мере понимаю, почему на том чемпионате вы были в диком напряжении и стрессе.

– Было очень сложно убедить руководство, да и самих спортсменов тоже, что мы сможем кататься. В Федерации фигурного катания мне тогда сказали: мол, о каких выступлениях можно вести речь, если такое случилось?

В те времена, надо отдать должное, можно было послать на чемпионат Европы любой российский дуэт из первой десятки и он был бы в призах.

Я и сама прекрасно понимала, что три недели без тренировок – это не приговор, но очень большой вопрос. Тем не менее ребят удалось отстоять, и в Копенгагене они завоевали серебро, выиграв произвольный танец у Джейн Торвилл и Кристофера Дина и отодвинув на третье место Майю Усову и Александра Жулина. А еще через три недели им удалось стать первыми на Олимпийских играх.

– (На ЧМ в Бирмингеме) Грищук рыдала после соревнований, утверждая, что вы больше не хотите их с Платовым тренировать и даже заставили официально объявить о завершении карьеры.

– Ерунда!

– Но я и сама прекрасно помню вашу фразу, сказанную на пресс-конференции в Дортмунде, где и Олег Овсянников стали третьими: «Бронза – это всего лишь бронза. Наша цель – олимпийское золото. За него мы втроем и будем бороться в Нагано».

– Ту фразу я сказала чисто на эмоциях после хорошего выступления Анжелики и Олега и, возможно, как раз потому, что была уверена: Грищук и Платов реально заканчивают кататься.

На самом деле для меня не имеет значения, сколько раз и с кем именно тренер выиграет чемпионские медали.

В свое время пять моих дуэтов побеждали на первенствах мира среди юниоров, притом что в танцах работали такие зубры, как Елена Чайковская, Татьяна Тарасова, Наталья Дубова. Понятно, что они забирали в свои группы лучших спортсменов, а я выбирала уже из тех, кого никуда не взяли, – сказала Линичук.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США