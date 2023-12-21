Наталья Линичук: «Грищук и Платов были очень сложной парой. После Олимпиады-1994 они заканчивали со спортом каждые две недели»

Теги Татьяна Тарасова Наталья Линичук сборная России танцы на льду Олег Овсянников Александр Жулин Оксана Грищук Евгений Платов Майя Усова Анжелика Крылова Лиллехаммер-1994 Фигурное катание

Линичук заявила, что не подталкивала Грищук и Платова к завершению карьеры.

Оксана Грищук и Евгений Платов – двукратные олимпийские чемпионы (1994, 1998). До 1996 года они тренировались у Натальи Линичук, а затом начали работать с Татьяной Тарасовой.

– Когда Грищук и Платов приняли решение идти на вторую Олимпиаду, еще оставаясь у вас в группе, Елена Чайковская заметила, что, на ее взгляд, вы совершенно не должны быть заинтересованы в том, чтобы эти фигуристы продолжали оставаться в спорте.

Объяснила она тогда свои слова просто: мол, когда один и тот же атлет побеждает на протяжении многих лет, великим считают прежде всего его самого. А вот когда наставник раз за разом выводит в чемпионы новых учеников, это уже его величие.

– Я не буду спорить с кем бы то ни было, тем более со своим же педагогом, с человеком, который привел меня к олимпийскому золоту. Могу разве что немного развернуть тему.

Оксана и Евгений были очень сложной парой. Они невероятно талантливые, и им реально не было в этом равных. Не знаю даже, есть ли такие спортсмены сейчас. Но дело в том, что после Игр в Лиллехаммере ребята заканчивали со спортом каждые две недели.

Нам вообще очень тяжело далась та Олимпиада. Под Новый год Оксанка заболела и 21 день до чемпионата Европы лежала пластом. Я едва уговорила тогда Женю продолжать работать в одиночку, буквально заставила его это сделать. Первую совместную тренировку нам удалось провести только в Копенгагене.

– Теперь по крайней мере понимаю, почему на том чемпионате вы были в диком напряжении и стрессе.

– Было очень сложно убедить руководство, да и самих спортсменов тоже, что мы сможем кататься. В Федерации фигурного катания мне тогда сказали: мол, о каких выступлениях можно вести речь, если такое случилось?

В те времена, надо отдать должное, можно было послать на чемпионат Европы любой российский дуэт из первой десятки и он был бы в призах.

Я и сама прекрасно понимала, что три недели без тренировок – это не приговор, но очень большой вопрос. Тем не менее ребят удалось отстоять, и в Копенгагене они завоевали серебро, выиграв произвольный танец у Джейн Торвилл и Кристофера Дина и отодвинув на третье место Майю Усову и Александра Жулина. А еще через три недели им удалось стать первыми на Олимпийских играх.

– (На ЧМ в Бирмингеме) Грищук рыдала после соревнований, утверждая, что вы больше не хотите их с Платовым тренировать и даже заставили официально объявить о завершении карьеры.

– Ерунда!

– Но я и сама прекрасно помню вашу фразу, сказанную на пресс-конференции в Дортмунде, где Анжелика Крылова и Олег Овсянников стали третьими: «Бронза – это всего лишь бронза. Наша цель – олимпийское золото. За него мы втроем и будем бороться в Нагано».

– Ту фразу я сказала чисто на эмоциях после хорошего выступления Анжелики и Олега и, возможно, как раз потому, что была уверена: Грищук и Платов реально заканчивают кататься.

На самом деле для меня не имеет значения, сколько раз и с кем именно тренер выиграет чемпионские медали.

В свое время пять моих дуэтов побеждали на первенствах мира среди юниоров, притом что в танцах работали такие зубры, как Елена Чайковская, Татьяна Тарасова, Наталья Дубова. Понятно, что они забирали в свои группы лучших спортсменов, а я выбирала уже из тех, кого никуда не взяли, – сказала Линичук. 

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США

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1 комментарий
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Ну, дык у них там скандалы и разборки были нон-стоп 24 часа в сутки, только перья летели.
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