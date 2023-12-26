Туктамышева о доходах: «В шоу выходит точно не меньше, чем если бы я занимала высокие места на Гран-при и чемпионате России»

Елизавета Туктамышева рассказала, из чего складывается доход фигуриста.

«Если фигурист добился каких-то результатов, на международной или российской арене его имя значимо, то после завершения карьеры основной заработок идет от шоу. Оттуда приходят неплохие деньги. Шоу идут в течение всего года, но самые большие марафоны – это Новый год и летние гастроли в Сочи. Во время летних каникул я участвовала в шоу Ильи Авербуха, в это же время там проходят и выступления Татьяны Навки.

Бывает и так, что фигуристу не нравится кататься в шоу, или есть какие-то другие причины отказаться от выступлений. Тогда вариант – идти работать тренером и брать фигуристов на подкатки. На мой взгляд, эта работа тяжелее, потому что нужно терпение, опыт, знания и умение работать с детьми. Что касается цен за подкатки, тот тут большие различия между городами. Самый большой спрос в Москве, в Петербурге – чуть меньше, поэтому и цена ниже, в остальных городах все зависит от спроса, как и в бизнесе.

Если ты действующий спортсмен, то у тебя есть официальная зарплата. Но это актуально только для тех, кто находится в сборной. Если фигурист не в сборной, то ему может платить школа, в которой он тренируется, но не все школы готовы ежемесячно выплачивать своим спортсменам зарплаты. Но, в целом, зарплата и призовые – это основной заработок.

Конечно, самый благоприятный расклад для фигуриста, когда прошел удачный соревновательный сезон – и потом у тебя классная ставка на шоу, ты востребован и на самом пике. Если возьмем прошлый год с призовыми на российских турнирах и этот год с выступлением в шоу, то получаются плюс-минус одинаковые суммы. В шоу выходит точно не меньше, чем если бы я каталась на стартах и занимала высокие места на , чемпионате России.

Если брать международные старты, то для хорошего заработка точно нужно занимать высокие места.

Но если ты востребованный и часто катаешься в шоу, в том числе в зарубежных, то может получиться хорошая сумма. Хотя международные шоу в основном идут после сезона, а не в течение всего года.

Так что классно быть в спорте и потом летом кататься в шоу. Тогда заработок будет очень хороший», – написала Туктамышева.

Где фигуристы получают больше – в спорте или шоу? Считаем деньги и готовимся к Новому году с Лизой Туктамышевой