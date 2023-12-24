Евгения Медведева снялась в клипе Кати Адушкиной на песню «Сильные девочки»

Теги видео Евгения Медведева музыка Фигурное катание

Евгения Медведева снялась в клипе Кати Адушкиной на песню «Сильные девочки».

Видео опубликовано на ютуб-канале блогера и певицы.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию стала одной из восьми приглашенных героинь клипа, которые также известны в медиапространстве.

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16 комментариев
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Из всей этой компании знаю только Женю.
И она там... самая красивая.
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Кто все эти адушкины и подушкины
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Ответ tanya_1111
Что-то есть ощущение что я за эти выходные достаточно наелась фигурного катания, а тут-то оказывается еще есть Медведева, Загитова, Трусова, Щербакова...... поют, танцуют, мастер классы показывают, шоу катают, блоги, влоги, интервью.))) Короче надо брать тайм аут.
Каждая девушка живет своей жизнью после спорта, не сидеть же им сложа руки. Поют, танцуют, мастер-классы дают, в шоу участвуют. Это прекрасно!
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Что-то есть ощущение что я за эти выходные достаточно наелась фигурного катания, а тут-то оказывается еще есть Медведева, Загитова, Трусова, Щербакова...... поют, танцуют, мастер классы показывают, шоу катают, блоги, влоги, интервью.))) Короче надо брать тайм аут.
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Мне понравился клип и песня. Хотя я не являюсь поклонником творчества Кати. Клип посмотрела, потому что там Женя и неожиданно для себя поняла, что эта песня мне понравилась.
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Ответ Слончик
Женя там и Женя тут Чтобы не забыли, как ее зовут Чтобы не пришлось учиться и работать Чтобы в сантименты пускались медвеботы!
Шедевр, но медвебoты массово заминусуют
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Типичная современная "попса"!
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Слончику, который трус и ограничил комментарии.
Женя очень разносторонняя. Она и с блогерами тусит весёлыми и популярными, и тут же ее приглашают в общество "Знание" и еще много куда. А вот одна родниковая душа полураздетая только во влогах про ФК. У которых всего 20 тыс.просмотров. На большее не способна. Да и над влогами ее все адекватные, то есть не ее поклонники, фейс палм ловят, и спортсмены в том числе.
И, кстати, аскромётная то мечтает о такой востребованности, как у Жени. Но увы. Её удел кашу жевать у Благова на первом
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Ответ Елена Спирина
Каждая девушка живет своей жизнью после спорта, не сидеть же им сложа руки. Поют, танцуют, мастер-классы дают, в шоу участвуют. Это прекрасно!
Так а я разве против, я о своих ощущениях писала.
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Комментарий удален модератором
Клип - плагиат, копия клипа Казка - плакала.
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Ответ Юркин Клоп
Девочки тоже плачут. Тоже, как и кто?
"СИЛЬНЫЕ девочки, тоже плачут"
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