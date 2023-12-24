Евгения Медведева снялась в клипе Кати Адушкиной на песню «Сильные девочки».

Видео опубликовано на ютуб-канале блогера и певицы.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию стала одной из восьми приглашенных героинь клипа, которые также известны в медиапространстве.