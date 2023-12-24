Евгения Медведева снялась в клипе Кати Адушкиной на песню «Сильные девочки»
Евгения Медведева снялась в клипе Кати Адушкиной на песню «Сильные девочки».
Видео опубликовано на ютуб-канале блогера и певицы.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию стала одной из восьми приглашенных героинь клипа, которые также известны в медиапространстве.
И она там... самая красивая.
Женя очень разносторонняя. Она и с блогерами тусит весёлыми и популярными, и тут же ее приглашают в общество "Знание" и еще много куда. А вот одна родниковая душа полураздетая только во влогах про ФК. У которых всего 20 тыс.просмотров. На большее не способна. Да и над влогами ее все адекватные, то есть не ее поклонники, фейс палм ловят, и спортсмены в том числе.
И, кстати, аскромётная то мечтает о такой востребованности, как у Жени. Но увы. Её удел кашу жевать у Благова на первом