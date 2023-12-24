Почти 32 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске за три дня

Почти 32 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию.

Об этом сообщили в оргкомитете соревнований, которые прошли в Челябинске 21-23 декабря.

В первый день турнира соревнования посетил 11 941 человек, во второй - 12 855, в третий - 7 132.

Сегодня фигуристы выступят с показательными номерами. Все билеты на «Трактор-Арену» проданы.