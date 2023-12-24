Почти 32 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске за три дня

Теги чемпионат России болельщики Фигурное катание

Почти 32 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию.

Об этом сообщили в оргкомитете соревнований, которые прошли в Челябинске 21-23 декабря.

В первый день турнира соревнования посетил 11 941 человек, во второй - 12 855, в третий - 7 132.

Сегодня фигуристы выступят с показательными номерами. Все билеты на «Трактор-Арену» проданы. 

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно только позавидовать тем, кто присутствовал на этом празднике фигурного катания России!
Посмотрим, сколько будет желающих "насладиться" европейскими "звёздами" на их чемпионате..
+6
-4
+2
Ответ Nastya163
Что-то странное по цифрам, то есть на самый топовый день - произвольные пар и девочек пришло почти на 5 тысяч меньше чем на ритм танец? Почему так?
Не все оставались на все виды, кто-то только на танцы, кто-то исключительно на девушек, кто-то вообще на все виды. Поэтому и получилось так.
+2
0
+2
Ответ Viks
Школьницы с мамашками.
А вы там были, чтобы так говорить? Я вот была, да в основном конечно женщины, но много было молодежи, довольно много мужчин, детей кстати, практически не было, а вот студент или школьник сложно отличить. С нами , например, сидели мальчики -фигуристы (местные ребята (да, я спросила у них,т.к. они довольно профессионально обсуждали происходящее на катке). Почему вы так пренебрежительно о людях высказываетесь?
+3
-1
+2
Что-то странное по цифрам, то есть на самый топовый день - произвольные пар и девочек пришло почти на 5 тысяч меньше чем на ритм танец? Почему так?
+1
0
+1
Где то плачет ISU
+2
-2
0
На КП мальчиков были полупустые трибуны
0
0
0
Ответ Ирина С
Можно только позавидовать тем, кто присутствовал на этом празднике фигурного катания России! Посмотрим, сколько будет желающих "насладиться" европейскими "звёздами" на их чемпионате..
Там будет столько людей, сколько интересуется ФК . Не секрет, что на западе интерес к ФК падает уже давно. зато растет к экстримальным видам спорта.
+1
-1
0
Ответ Nastya163
Что-то странное по цифрам, то есть на самый топовый день - произвольные пар и девочек пришло почти на 5 тысяч меньше чем на ритм танец? Почему так?
Может потому, что им казалось, что в короткой уже все было решено.
0
0
0
Ответ Nastya163
Что-то странное по цифрам, то есть на самый топовый день - произвольные пар и девочек пришло почти на 5 тысяч меньше чем на ритм танец? Почему так?
Просто там считает сумму по видам третий день два вида всего было.
0
0
0
Ответ Nastya163
Что-то странное по цифрам, то есть на самый топовый день - произвольные пар и девочек пришло почти на 5 тысяч меньше чем на ритм танец? Почему так?
Потому что последний день выкупался на все виды одними и теми же людьми, а на остальные дни ходили на разные виды разные люди
0
0
0
Ответ Viks
Где Вы увидели пренебрежение в ДВУХ моих словах? В слове "школьницы"? Или в слове "мамашки"?
слово "мамашка", конечно, крайне уважительное. Впрочем, применительно к вашей матушке, вероятно, вполне показательное. Большинство матерей все же с воспитанием справляются лучше, чем в вашей семье, так что не стоит всех по своим родственникам мерить.
+1
-1
0
Ответ Amina Minkova
На КП мальчиков были полупустые трибуны
У меня были куплены билеты, но приехать, к сожалению, не смогла. Считают скорее всего по выкупленным билетам.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий