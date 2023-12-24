Навка о шоу «Вечера на хуторе»: «В создании одного из номеров принимал участие мой супруг. Работаем всей семьей»

Теги Татьяна Навка Дмитрий Песков ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала об участии Дмитрия Пескова в постановке ее ледового шоу.

С 22 декабря по 7 января на арене «Магаспорт» в Москве проходит шоу «Вечера на хуторе» по мотивам произведения Николая Гоголя.

«Моя дочь принимала участие, она помогала озвучивать хор. По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – Sports.ru). Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Так что работаем всей семьей», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Песков в свою очередь заявил, что с удовольствием посмотрел шоу.

«Здорово! Прекрасно! Супер! Я первый раз увидел [спектакль], я никогда ничего заранее не смотрю, в том числе и репетиции. Каждый год постановки [Навки] совершенствуются.

Гоголь – это Гоголь. Я скажу словами классика почти современного: мы все или расколдованы, или заколдованы. Это Гоголь», – отметил Песков.

7 комментариев
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Вот так и пилят…всей семьёй
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Хорошо, что Навка не хирург.
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Это уже не ледовое шоу, а шапито
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Это шоу Навки, полная халтура. С постановкой не заморачиваются, катаются на отвали, и все. Скоро просто выедут представиться. А что, деньги льются рекой, зрителей нагонят.
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Таня, который час?
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Счастье-то какое. Билеты надо сделать в 2 раза дороже.
Человек от важной гос.службы ради шоу отвлекался, это должно быть оценено по достоинству. )
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