Навка о шоу «Вечера на хуторе»: «В создании одного из номеров принимал участие мой супруг. Работаем всей семьей»

Татьяна Навка рассказала об участии Дмитрия Пескова в постановке ее ледового шоу.

С 22 декабря по 7 января на арене «Магаспорт» в Москве проходит шоу «Вечера на хуторе» по мотивам произведения Николая Гоголя.

«Моя дочь принимала участие, она помогала озвучивать хор. По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – Sports.ru). Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Так что работаем всей семьей», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Песков в свою очередь заявил, что с удовольствием посмотрел шоу.

«Здорово! Прекрасно! Супер! Я первый раз увидел [спектакль], я никогда ничего заранее не смотрю, в том числе и репетиции. Каждый год постановки [Навки] совершенствуются.

Гоголь – это Гоголь. Я скажу словами классика почти современного: мы все или расколдованы, или заколдованы. Это Гоголь», – отметил Песков.