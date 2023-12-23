Евгения Медведева: «На Финале Гран-при у девочек были такие прокаты, что из трех прыжков три сорваны. Это грустно»

Евгения Медведева заявила, что уровень женского одиночного катания в мире упал.

«Я комментирую международные соревнования, если говорить про женскую одиночку, то уровень, конечно, упал. Намного меньше элементов ультра-си, намного меньше чистых прокатов.

Я думаю, во-первых, все устали эмоционально. Я могу смотреть на это все только со стороны и предполагать, что может происходить. Сейчас российские девчонки не выступают на международной арене, и это может подрасслабить.

Я, как человек спорта, придерживаюсь того мнения, что неважно, есть у тебя соперники или нет – нужно держать себя в хорошей форме и по крайней мере заявленный контент откатывать чисто.

На финале Гран-при можно было увидеть короткую программу у девочек, были такие прокаты, что из трех прыжков три прыжка сорваны. Это грустно.

Я уверена, что когда мы вернемся, мы всем покажем, кто же лидер», – сказала Медведева на встрече с болельщиками на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

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