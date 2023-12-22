Горбачева о чемпионате России: «На тренировках было сложно эмоционально, поэтому подготовилась не лучшим образом»

Алина Горбачева считает, что подготовилась к чемпионату России не лучшим образом.

Сегодня фигуристка заняла седьмое место в короткой программе, набрав 72,09 балла.

«Немножко неуверенно вошла в слайд, коснулась руками льда, естественно, дорожка пошла на минусы. Это большая потеря баллов. Все это ухудшило мои ощущения.

Рада, что получились прыжки, но дорожка сильно разочаровала. Всегда хорошо делала этот слайд, не было осторожности, что это может перерасти в дедакшен.

На тренировках было сложно эмоционально, поэтому подготовилась не лучшим образом», – рассказала Горбачева.