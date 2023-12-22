Иван Букин: «В детстве, когда шел сериал «Счастливы вместе», я смотрел целиком. А сейчас вот «Слово пацана»
Иван Букин ответил на вопрос, смотрел ли он сериал «Счастливы вместе».
Продолжение ситкома о семье Букиных вышло на ТНТ в декабре 2023 года.
Букин: Я посмотрю. Но в детстве, когда шел сериал «Счастливы вместе», я смотрел целиком. А сейчас вот «Слово пацана»... Но да, посмотрю.
Степанова: А там, кстати, соседи Степановы были.
Букин: А они в новом сезоне будут, не знаете?
Со всех утюгов, повсюду