Иван Букин: «В детстве, когда шел сериал «Счастливы вместе», я смотрел целиком. А сейчас вот «Слово пацана»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Иван Букин ответил на вопрос, смотрел ли он сериал «Счастливы вместе».

Продолжение ситкома о семье Букиных вышло на ТНТ в декабре 2023 года. 

Букин: Я посмотрю. Но в детстве, когда шел сериал «Счастливы вместе», я смотрел целиком. А сейчас вот «Слово пацана»... Но да, посмотрю.

Степанова: А там, кстати, соседи Степановы были. 

Букин: А они в новом сезоне будут, не знаете?

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5 комментариев
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Что-то мне подсказывает, что этот Букин не делал хет-трик в финале турнира кожаный мяч
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+4
Вот это рекламу сделали этому Слову Чкшана
Со всех утюгов, повсюду
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личностный рост несомненен
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С такой фамилией сам Бог велел
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Степановы? Там же Лена Полено была, я точно помню))
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