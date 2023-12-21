Козловский о подготовке к чемпионату России: «Это уже вошло в привычку. Наш организм подбирается к пиковой форме на этот период»

Теги сборная России чемпионат России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Козловский рассказал о подготовке к чемпионату России.

Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. Фигуристы занимают второе место после короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Мне кажется, все более чем очевидно. Мы много говорили о плюсах, о минусах проката. Сейчас потихоньку готовимся ко дню перерыва, который будет завтра, и потом – к основному дню произвольной программы.

Спокойно готовились, уже недавно затрагивали эту тему. Мы провели достаточное количество чемпионатов России, и это уже вошло в привычку. Наш организм, наше тело постепенно подбирается к пиковой форме на этот период. Наша задача – помогать и особо не мешать. И также не ходить в места, где присутствует большое количество людей», – сказал Козловский.

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1 комментарий
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Удачи нашим бойким козликам в произвольной.
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