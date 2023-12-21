Бойкова и Козловский о постах Галлямова во время их проката: «Может, это какой-то элемент медиалиги. Не следим, нам это неинтересно»

Теги сборная России чемпионат России пары соцсети Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Бойкова и Козловский отреагировали на посты Галлямова во время их проката.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на чемпионате России в Челябинске и получили 78,95 балла. Во время их проката Александр Галлямов выложил два поста в телеграм-канал.

«Может, это какой-то элемент медиалиги. Мы не знаем, как это работает, не следим, не подписаны», – сказал Козловский.

«Честно говоря, нам это неинтересно», – добавила Бойкова.

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46 комментариев
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Кто-то еще Саше бейджик, а Диме «очередь» вспоминать? Ребята повзрослели и давно себе ничего подобного не позволяют.
А Галямова несет уже второй год. Хам обыкновенный.
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Не вижу прямой связи между постами и БК. объясните, почему все решили, что это персонально для соперников?
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У Галлямова хватает времени на подобную хрень?Теперь понятно,почему,так натужно,тяжело и фальшиво катят.
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Розовощекий вь.юнош Галлямов совсем уже потерял связь с реальностью от мании величия?)) отвратное поведение. "хоть бы ты крестик вытянул")) (с) Гараж
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Ну для начала хотелось бы знать что это значит?
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Опять никто толком ничего не понял, но журналюгам раздуть надо.
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Ответ Блинчик
Галям показал своё истинное лицо. А его партнёрша сделала это ещё на ОИ в команднике.
Это не он выставлял. А редактор. Стало понятно, когда начали выходить еще гифки и пост во время проката МГ. Он то точно вовремя проката не мог этого сделать.
+18
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Ответ 22somebody22
У Галлямова хватает времени на подобную хрень?Теперь понятно,почему,так натужно,тяжело и фальшиво катят.
А вы прям знаете что это значит? Это может с БК вообще никак не связано.
+16
-6
+10
То есть журналисты считают, что Саша перед прокатами выбирает материал и выставляет их))). Логика? Не, на фига им)))
+13
-3
+10
Ответ Ирина Ларина
Кто-то еще Саше бейджик, а Диме «очередь» вспоминать? Ребята повзрослели и давно себе ничего подобного не позволяют. А Галямова несет уже второй год. Хам обыкновенный.
После олимпиады БК очень сильно изменились в лучшую сторону!
+19
-11
+8
Ответ missis-Zima
Эти коты или кто это там,значат что-то важное?)Вообще Галямов зря такую корону отращивает.По крайней мере,не демонстрировал бы.
А в чем корона?)
+10
-2
+8
К прокатам не придраться, зато теперь можно за непонятно кем (а главное непонятно что) выставленное набрасывать и за "корону", и за "манию величия" и т.д. и т.п., ни в чем себе не отказывая.
+9
-1
+8
ждём бумеранг)
+19
-12
+7
Галямов не очень умный, что ли..Козловскому уже прилетало за "в очередь"
+21
-14
+7
Ответ 22somebody22
У Галлямова хватает времени на подобную хрень?Теперь понятно,почему,так натужно,тяжело и фальшиво катят.
Это не он выставлял.
+9
-2
+7
Эти коты или кто это там,значат что-то важное?)Вообще Галямов зря такую корону отращивает.По крайней мере,не демонстрировал бы.
+15
-9
+6
Во время выступления Саши и Насти тоже гивка появилась, есть подозрение, что это вообще не Саша выложил
+9
-3
+6
Ответ nina1212
он их разместил во время проката БК
Считали посекундно?))) заранее выбирал гифки под прокаты соперников). Господи, ну вы блин даете
+7
-2
+5
Кто объяснит смысл сего великолепия?
+5
0
+5
Вот уж не думаю, что спортсмены находят время перед своими прокатами сидеть в ТГ и постить там весёлые картинки
+5
0
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Вот людям делать нечего, как посты в телеге отслеживать.

Поддерживаю Сашу и Диму, ну разместил и разместил. Тоже мне, супер-новость для таблоидов.
+5
-1
+4
Соревнуясь грибами, Галямов с Козловским упускают одну важную деталь - Слюсаренко перестает быть тренером юниоров и уже по-взрослым его пары зажигают. МГ и БК сегодня нарисовали отрывы перед пермяками
+10
-6
+4
Ответ Anna
Да ладно, он любитель набросить, не впервые
Они делали тодес на льду, когда вышел новый пост в его телеге. В какой момент он бы умудрился выставить гифку? У него уже давно редактор есть. Еще с этапов гран при стало ясно.
+4
0
+4
Вот это новости, которые заслужил болельщик? К чему это всё?
+4
-1
+3
Может пора прекратить травлю Мишек? Всем понятно, кто за этим стоит. Все те же технологии в отношении разных спортсменов, уже до парников добрались.
Саша ( кто-то за него) и во время своего проката опубликовал гифку.
+7
-4
+3
Ответ Anna Morgan
Сколько ждать будешь?
В прошлом сезоне быстро прилетел.
+8
-5
+3
Ответ Ресницы Габи
Я смотрела прокат БК в наушниках, дабстеп бил по ушам нещадно, мелодии не было слышно. Я представляю что на ледовой арене было. Может быть к этому отсылка?
В Красноярске смотрела и БК и ОГ, с ушами все в порядке))
+3
0
+3
Ответ tanya_1111
А вы прям знаете что это значит? Это может с БК вообще никак не связано.
Лесик написал
"Вот такую гифку запостил Саша Галлямов во время проката конкурентов Саши Бойковой/Димы Козловского (у партнерши была ошибка). Фигурный трешток? Или просто интересное совпадение?)"
+9
-6
+3
Ответ Ресницы Габи
Я смотрела прокат БК в наушниках, дабстеп бил по ушам нещадно, мелодии не было слышно. Я представляю что на ледовой арене было. Может быть к этому отсылка?
Мне тоже так показалось
+5
-3
+2
Галям показал своё истинное лицо. А его партнёрша сделала это ещё на ОИ в команднике.
+20
-18
+2
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