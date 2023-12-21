Бойкова и Козловский о постах Галлямова во время их проката: «Может, это какой-то элемент медиалиги. Не следим, нам это неинтересно»

Бойкова и Козловский отреагировали на посты Галлямова во время их проката.

и выступили с короткой программой на чемпионате России в Челябинске и получили 78,95 балла. Во время их проката выложил два поста в телеграм-канал.

«Может, это какой-то элемент медиалиги. Мы не знаем, как это работает, не следим, не подписаны», – сказал Козловский.

«Честно говоря, нам это неинтересно», – добавила Бойкова.