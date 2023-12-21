Бойкова и Козловский о постах Галлямова во время их проката: «Может, это какой-то элемент медиалиги. Не следим, нам это неинтересно»
Бойкова и Козловский отреагировали на посты Галлямова во время их проката.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на чемпионате России в Челябинске и получили 78,95 балла. Во время их проката Александр Галлямов выложил два поста в телеграм-канал.
«Может, это какой-то элемент медиалиги. Мы не знаем, как это работает, не следим, не подписаны», – сказал Козловский.
«Честно говоря, нам это неинтересно», – добавила Бойкова.
А Галямова несет уже второй год. Хам обыкновенный.
Поддерживаю Сашу и Диму, ну разместил и разместил. Тоже мне, супер-новость для таблоидов.
Саша ( кто-то за него) и во время своего проката опубликовал гифку.
"Вот такую гифку запостил Саша Галлямов во время проката конкурентов Саши Бойковой/Димы Козловского (у партнерши была ошибка). Фигурный трешток? Или просто интересное совпадение?)"