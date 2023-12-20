Туктамышева, Траньков и Тихонов будут комментировать чемпионат России на Первом канале
Стало известно, кто прокомментирует чемпионат России по фигурному катанию.
Первый канал объявил, что во время прямых трансляций будет работать комментатор Александр Гришин, а также эксперты Максим Траньков, Елизавета Туктамышева и Алексей Тихонов.
Отмечается, что это не полный список.
Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.
Коляда приятно удивил тембром голоса, его хочется слушать.
У Туктамышевой голос непривлекательный, имхо.
Можно и без Транькова, если чë.
Коляды же нет в списке.