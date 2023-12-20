Туктамышева, Траньков и Тихонов будут комментировать чемпионат России на Первом канале

Стало известно, кто прокомментирует чемпионат России по фигурному катанию.

канал объявил, что во время прямых трансляций будет работать комментатор , а также эксперты , и .

Отмечается, что это не полный список.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.