Туктамышева, Траньков и Тихонов будут комментировать чемпионат России на Первом канале

Теги Алексей Тихонов Максим Траньков телевидение сборная России Первый канал чемпионат России Елизавета Туктамышева Александр Гришин Фигурное катание

Стало известно, кто прокомментирует чемпионат России по фигурному катанию.

Первый канал объявил, что во время прямых трансляций будет работать комментатор Александр Гришин, а также эксперты Максим ТраньковЕлизавета Туктамышева и Алексей Тихонов.

Отмечается, что это не полный список.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень нравится, как комментирует Алексей Тихонов!
+21
-1
+20
Ответ Аленка_76
Очень нравится, как комментирует Алексей Тихонов!
Согласна. Всегда четко, спокойно и по делу. Говорит и про плюсы, и про недостатки. Не обижает спортсменов, но и не замалчивает ошибки.
+12
0
+12
При всем уважении, зря они Коляду убрали.
Коляда приятно удивил тембром голоса, его хочется слушать.
У Туктамышевой голос непривлекательный, имхо.
+20
-11
+9
Траньков опять тут как тут.
+6
0
+6
Ответ Lennuci
Тутктамышева ж болеет. Или выздоровела вчера к вылету в Челябинcк?
Поправила здоровье аперолем
+8
-2
+6
Интересно послушать Лизу ,Тихонова и Коляду, остальных изолируйте пожалуйста,ну просто слушать невозможно
+9
-3
+6
Тутктамышева ж болеет. Или выздоровела вчера к вылету в Челябинcк?
+11
-6
+5
А что , у Транькова нет пар ,для вывода ? Т.е ,этот субъект , за счет ТШТ и ТМ выцыганил себе звание ЗТР ,а как ТМ ушли и он никто и звать его никак в тренерском деле ? Ему " козлики" видимо конкретно дали от ворот поворот....
+7
-2
+5
Ответ Vasily Ivanov
А что , у Транькова нет пар ,для вывода ? Т.е ,этот субъект , за счет ТШТ и ТМ выцыганил себе звание ЗТР ,а как ТМ ушли и он никто и звать его никак в тренерском деле ? Ему " козлики" видимо конкретно дали от ворот поворот....
Смеётесь что ли? После Москвиной у Трани трениться
+5
-1
+4
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Юра Плисецкий
При всем уважении, зря они Коляду убрали. Коляда приятно удивил тембром голоса, его хочется слушать. У Туктамышевой голос непривлекательный, имхо.
Рейтинги трансляций будут низкими. Других комментаров нет. Okko отключила интершум.
+5
-1
+4
Хорошая компания собирается. Возможно, и Коляда с Кацалаповым тоже подтянутся. Если только они не заняты в шоу в эти дни.
+6
-2
+4
Ответ aleshon
Когда же комментаторы перестанут забивать эфир во время прокатов? В доультрасишный период, трансляции были с минимальными комментариями, да комментаторы, стали рекламировать Тинькофф во время повторов.
Это один из спонсоров. Думаю, упоминание его в эфире - обязательное условие. Хотя бесит ужасно))
+3
0
+3
Добавить Михаила Коляду, а Максима наоборот отправить на тренерский мостик. Его болтовня утомляет
+4
-1
+3
Ответ AAPolyansky
Комментарий скрыт
Комментиртвание не должно быть беседой за кружкой пива.
+5
-2
+3
Одобрямс!
Можно и без Транькова, если чë.
+3
-1
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Когда же комментаторы перестанут забивать эфир во время прокатов? В доультрасишный период, трансляции были с минимальными комментариями, да комментаторы, стали рекламировать Тинькофф во время повторов.
+3
-1
+2
Ответ Адриана
Верните Коляду!!!!
Лучше добровольно верните Коляду.А не то отключим звук.
+6
-4
+2
Ответ Kareglazaya
Коляда, возможно, будет комментировать - список ведь пока не окончательный. А мне нравится, как комментирует Лиза. Я ее слышала несколько лет назад, кажется, на ЧМ. Голос как голос, говорила спокойно и по делу) Но тут сколько людей, столько и мнений)
Коляда возможно и на ОИ мог выступить,но его там не было.
+3
-1
+2
Ответ Юра Плисецкий
Туктамышева комментировала раньше. Было такое, потому и не хочется замены на Коляду.
Не слышала её в этой роли ни разу. А с чего вы взяли, что Коляду заменили? Я думаю, он так и будет парней комментировать
+2
0
+2
Ответ Юра Плисецкий
При всем уважении, зря они Коляду убрали. Коляда приятно удивил тембром голоса, его хочется слушать. У Туктамышевой голос непривлекательный, имхо.
В посте же написано, что это не весь список
+2
0
+2
Ответ Kareglazaya
Хорошая компания собирается. Возможно, и Коляда с Кацалаповым тоже подтянутся. Если только они не заняты в шоу в эти дни.
Никаких шоу в это время не будет,тишина.Транькову с Туктамышевой захотелось в комментаторской кабинке посидеть.
+4
-2
+2
Ответ Gelios77
Поправила здоровье аперолем
Тебе что ли не досталось?
+5
-3
+2
Жаль если не будет Михаила - он очень достойно выполнял эту работу. Но, думаю, что Лизу с её опытом, спокойным нравом и позитивным настроем тоже будет интересно слушать.
+3
-1
+2
Лиза и Алексей радуют. А Транькову луше заняться своей работой тренера. Лучше Миша
+5
-3
+2
Ответ Kareglazaya
Она не уточняла, о каких проблемах идет речь. Может, травма или еще что. Либо только недавно выздоровела, а потому не стала рисковать и кататься в шоу.
А в шоу Туктамышева не выступала,потому что с Траньковым в комментаторской кабине будущий ЧР репепетировала.
+3
-2
+1
Верните Коляду!!!!
+6
-5
+1
Ответ Юра Плисецкий
При всем уважении, зря они Коляду убрали. Коляда приятно удивил тембром голоса, его хочется слушать. У Туктамышевой голос непривлекательный, имхо.
Это же неполный список и у Миши могут быть шоу в эти дни.
+2
-1
+1
Ответ Latika S
Не слышала её в этой роли ни разу. А с чего вы взяли, что Коляду заменили? Я думаю, он так и будет парней комментировать
Когда раньше Туктамышева не отбиралась на международные старты, она комментировала парней на МС. Т.е. все равно ездила в роли комментатора. Было такое, просто относительно давно.
Коляды же нет в списке.
+1
0
+1
Ответ Latika S
Какие тут все чувствительные, звук отключают, чтоб не слышать комментаторов. Чем Лиза не угодила? Её ещё даже никто не слышал в этой роли, а уже выводы сделали. А Коляда и Кацалапов скорее всего будут, кто же парней и танцы будет комментировать, просто не весь список огласили
Туктамышева комментировала раньше. Было такое, потому и не хочется замены на Коляду.
+4
-3
+1
Какие тут все чувствительные, звук отключают, чтоб не слышать комментаторов. Чем Лиза не угодила? Её ещё даже никто не слышал в этой роли, а уже выводы сделали. А Коляда и Кацалапов скорее всего будут, кто же парней и танцы будет комментировать, просто не весь список огласили
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий