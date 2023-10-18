Ольга Черносвитова: «Первый канал планирует ряд проектов с Туктамышевой, мы о них обязательно расскажем. Речь не о работе комментатора»

Теги телевидение сборная России Первый канал Елизавета Туктамышева женское катание Ольга Черносвитова Фигурное катание

Елизавета Туктамышева примет участие в ряде проектов Первого канала.

Сегодня стало известно, что чемпионка мира-2015 не будет соревноваться в текущем сезоне.

«Как мы анонсировали в социальных сетях Первого канала, чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет гостем студии во время прямой трансляции Гран-при России по фигурному катанию в ближайшее воскресенье.

Первый канал планирует ряд проектов с Лизой, в том числе в рамках соревнований текущего сезона и на соревновательном льду, о чем мы еще обязательно расскажем сами вместе с Лизой.

При этом речь не о работе комментатора», – сказала руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

27 комментариев

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Ритт
У Лизы грамотная речь, своя харизма и чувство юмора. Вот ее приятно будет видеть в проектах 1 канала.
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Sky Smoker
Ну, в целом понятно. Развиваться на 1-м канале для Лизы должно быть много интереснее, чем топтать в очередной раз внутренние старты.
Дай бог, нас на международку допустят. Тогда и интерес у многих появится.
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Лиса не Алиса
Ответ Ольга Долгова
Могут предложить стать капитаном команды синих на Кубке Первого канала и на турнире по прыжкам, пригласить для выступлением на турнире шоу - программ
Капитаном команды, которая априори проиграет..
+13
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Mari Gams
Главное , чтобы планы не остались только планами , и мы увидели Лизу в реальных интересных проектах, удачи Лизе , может быть TV это то, где она найдёт себя после спорта
+19
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Katerina Sunny
Если не комментирование, то остаются блоги про соревнования. Что ещё Первый может придумать? Может более доступным языком для обычного зрителя будет рассказывать про ФК.
+11
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+10
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Светлана М
Ждём новые проекты с Лизой.
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Veronika spuria
Ответ Ритт
У Лизы грамотная речь, своя харизма и чувство юмора. Вот ее приятно будет видеть в проектах 1 канала.
Да ,голос и речь приятные и понятные, можно слушать.
+16
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+6
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Ольга Долгова
Ответ Katerina Sunny
Если не комментирование, то остаются блоги про соревнования. Что ещё Первый может придумать? Может более доступным языком для обычного зрителя будет рассказывать про ФК.
Могут предложить стать капитаном команды синих на Кубке Первого канала и на турнире по прыжкам, пригласить для выступлением на турнире шоу - программ
+7
-2
+5
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Роман Волков
Здорово, что Лизавету подтягивают к телевидению.❤️
Хорошо бы, чтобы больше Соревнований показывали, Юниоров, Первый спортивный, хотя бы главные старты.✌️
+4
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Jessi
Ответ Katerina Sunny
Если не комментирование, то остаются блоги про соревнования. Что ещё Первый может придумать? Может более доступным языком для обычного зрителя будет рассказывать про ФК.
Может передача своя будет
+3
-1
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Marya Y
Как один из вариантов - снять влог, поработать соведущей с Траньковым.
+6
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ретроградный меркурий
У Лизы вполне может получиться на ТВ - у нее в целом хорошая, грамотная речь, почти нет паразитов (а те, что есть, вполне успешно лечатся) и приятный тембр голоса
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что-то мало радости.
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olvl
Видимо, это и есть причина приостановки или завершения карьеры - Лизе предложили что-то интересное и выгодное. В любом случае, Лизе удачи и успехов во всех начинаниях.
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Аврора кубик
С удовольствием посмотрю Лизу в новых проектах! Удачи!
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Katerina Sunny
Ответ Ольга Долгова
Могут предложить стать капитаном команды синих на Кубке Первого канала и на турнире по прыжкам, пригласить для выступлением на турнире шоу - программ
Не участвующий в результате команды капитан мне не нравится. Независимо от личности. А в шоу Лиза и раньше участвовала.
+2
-2
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Док Аксель
Расскажите нам, мы послушаем, а потом посмотрим ваши проекты с участием Лизы. Надеюсь, что это будет интересно самой Лизе и нам. Удачи !
+3
-3
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Утренняя Аврора
Это очень хорошо. С Лизой будет приятно смотреть любой проект. Она искренний и добрый человек. И отличная спортсменка.
+10
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Katerina Sunny
Ответ Ольга Долгова
я про турнир шоу-программ, транслируемый на Первом канале написала, а не об участии в ледовых шоу, Плющенко, Авербуха и Навки
Лиза в нём итак участвовала, номер из этого шоу хотели переделать в соревновательную программу.
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