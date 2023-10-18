Ольга Черносвитова: «Первый канал планирует ряд проектов с Туктамышевой, мы о них обязательно расскажем. Речь не о работе комментатора»
Елизавета Туктамышева примет участие в ряде проектов Первого канала.
Сегодня стало известно, что чемпионка мира-2015 не будет соревноваться в текущем сезоне.
«Как мы анонсировали в социальных сетях Первого канала, чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет гостем студии во время прямой трансляции Гран-при России по фигурному катанию в ближайшее воскресенье.
Первый канал планирует ряд проектов с Лизой, в том числе в рамках соревнований текущего сезона и на соревновательном льду, о чем мы еще обязательно расскажем сами вместе с Лизой.
При этом речь не о работе комментатора», – сказала руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.
Дай бог, нас на международку допустят. Тогда и интерес у многих появится.
Хорошо бы, чтобы больше Соревнований показывали, Юниоров, Первый спортивный, хотя бы главные старты.✌️