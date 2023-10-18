Ольга Черносвитова: «Первый канал планирует ряд проектов с Туктамышевой, мы о них обязательно расскажем. Речь не о работе комментатора»

Елизавета Туктамышева примет участие в ряде проектов Первого канала.

Сегодня стало известно, что чемпионка мира-2015 не будет соревноваться в текущем сезоне.

«Как мы анонсировали в социальных сетях Первого канала, чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет гостем студии во время прямой трансляции Гран-при России по фигурному катанию в ближайшее воскресенье.

Первый канал планирует ряд проектов с Лизой, в том числе в рамках соревнований текущего сезона и на соревновательном льду, о чем мы еще обязательно расскажем сами вместе с Лизой.

При этом речь не о работе комментатора», – сказала руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает