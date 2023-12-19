Продюсер Юрец о новой песне Трусовой: «Такие тенденции устарели. Я бы добавил бэк-вокал, припев поется слишком одиноко»

Музыкальный продюсер оценил песню Трусовой, Самоделкиной и Левушкиной.

Фигуристки Александра Трусова, Софья Самоделкина и Мария Левушкина выпустили совместный трек под названием «Я не кукла».

«По поводу композиции могу сказать, что здесь идет следование тенденциям, но по мне такие тенденции устарели.

Например, автотюн, который может быть выполнен удачно, как у певицы Шер в песне «Believe». Но данная песня Трусовой является танцевальной – европоп и евродэнс.

Единственное, на что я бы обратил внимание – несоответствие образа начинающей артистки и возраста Саши Трусовой.

На припеве слышна только Трусова, я бы как человек, который пишет песни и занимается продакшеном, добавил бэк-вокал. На мой взгляд, припев поется слишком одиноко.

В данном случае не стоит говорить об интеллектуальной музыке, это больше проходная и танцевальная песня.

Слышно, что Саша поет сама, выведен ее тембр голоса. Но, мне кажется, ей еще рановато [этим заниматься]. Нормально, когда даже опытный артист использует бэк-вокалы или искусственный интеллект.

Можно добавить пачки бэк-вокалов, как это делают у нас и на Западе: начиная от Ларисы Долиной и заканчивая Zivert», – сказал продюсер, руководитель школы «Меломаника» Андрей Юрец.