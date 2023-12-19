Продюсер Юрец о новой песне Трусовой: «Такие тенденции устарели. Я бы добавил бэк-вокал, припев поется слишком одиноко»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина музыка Мария Левушкина Фигурное катание

Музыкальный продюсер оценил песню Трусовой, Самоделкиной и Левушкиной.

Фигуристки Александра Трусова, Софья Самоделкина и Мария Левушкина выпустили совместный трек под названием «Я не кукла».

«По поводу композиции могу сказать, что здесь идет следование тенденциям, но по мне такие тенденции устарели.

Например, автотюн, который может быть выполнен удачно, как у певицы Шер в песне «Believe». Но данная песня Трусовой является танцевальной – европоп и евродэнс.

Единственное, на что я бы обратил внимание – несоответствие образа начинающей артистки и возраста Саши Трусовой.

На припеве слышна только Трусова, я бы как человек, который пишет песни и занимается продакшеном, добавил бэк-вокал. На мой взгляд, припев поется слишком одиноко.

В данном случае не стоит говорить об интеллектуальной музыке, это больше проходная и танцевальная песня.

Слышно, что Саша поет сама, выведен ее тембр голоса. Но, мне кажется, ей еще рановато [этим заниматься]. Нормально, когда даже опытный артист использует бэк-вокалы или искусственный интеллект.

Можно добавить пачки бэк-вокалов, как это делают у нас и на Западе: начиная от Ларисы Долиной и заканчивая Zivert», – сказал продюсер, руководитель школы «Меломаника» Андрей Юрец. 

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24 комментария
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Как можно это на таких серьёзных щах комментировать 🤣
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Пение - это когда человек выходит с микрофоном и поёт сам. Всё остальное - компьютерные обработки разных видов. Сейчас таких певцов на любой вкус.
+17
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Ответ Слончик
Трусовой нужно выступить на льду под свою песню. Это ведь наверное никогда ещё никто не делал - прокат под свое же пение!
https://www.youtube.com/watch?v=MYJSUT5IfAw&pp=ygVL0LLRi9GB0YLRg9C_0LvQtdC90LjQtSDRgtGA0YPRgdC-0LLQvtC5INC_0L7QtCDQv9C10YHQvdGOINC00LLQsCDQutGA0YvQu9Cw. Трусова уже это делала .
+6
0
+6
Спасибо, что с самой Шер не сравнил. "Интеллектуальной музыки" в российском шоу бизнесе уже давно, поэтому эта песня, как раз в духе и стиле того, что есть. Не хуже и не лучше.
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Я точно сейчас в ветке Фигурного катания на спортсе?
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Сейчас весь шоубиз обзвонят. Ждите ещё комментарии Киркорова и иже с ним.
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Спортс , зачем нам этот продюсер , кто его знает.
Звоните " продюсеру всея Руси ".
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Господи, что там оценивать? Самодеятельность?
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Трусовой нужно выступить на льду под свою песню. Это ведь наверное никогда ещё никто не делал - прокат под свое же пение!
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Нууу, начались обзвоны))
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Ответ Слончик
Трусовой нужно выступить на льду под свою песню. Это ведь наверное никогда ещё никто не делал - прокат под свое же пение!
Делала Старр Эндрюс
+4
-2
+2
Зиверт будет в "Голосе", докатились, называется. Смотреть уже и не стоит это шоу, в клоунаду превратили идею.
Саша спела в свое удовольствие. Кто-то в душе поет, кто-то в бане, а у нее есть желание записать песню и показать поклонниками. Нормальное абсолютно желание.
+4
-2
+2
Ответ Слончик
Трусовой нужно выступить на льду под свою песню. Это ведь наверное никогда ещё никто не делал - прокат под свое же пение!
Уже было
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Ответ Слончик
Трусовой нужно выступить на льду под свою песню. Это ведь наверное никогда ещё никто не делал - прокат под свое же пение!
Слышал, что Стар Эндрюс так делала
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фигня полная, кстати, чем-то напоминает по звучанию раннюю Пропаганду) Ну, девушки и не претендуют на попсовый олимп
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😁😁😁Хотя нет 😂😂😂
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Ответ Адриана
"Интеллектуальной музыки " в российском шоу бизнесе давно НЕТ. ( добавила слово " нет", которое пропустила, а то прибегут сейчас филологи и назовут "беграмотной ").
Я прибежала, но вижу, что уже опоздала😁
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Ответ Адриана
Спасибо, что с самой Шер не сравнил. "Интеллектуальной музыки" в российском шоу бизнесе уже давно, поэтому эта песня, как раз в духе и стиле того, что есть. Не хуже и не лучше.
"Интеллектуальной музыки " в российском шоу бизнесе давно НЕТ. ( добавила слово " нет", которое пропустила, а то прибегут сейчас филологи и назовут "беграмотной ").
+1
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Katerina Sunny
Пение - это когда человек выходит с микрофоном и поёт сам. Всё остальное - компьютерные обработки разных видов. Сейчас таких певцов на любой вкус.
Оперные певцы поют , вроде, без микрофона, если они не на стадионе..
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