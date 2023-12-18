Ангелопол о хейте: «Какое-то время вообще не выходил из дома, боялся. Люди у нас очень злые, к сожалению»

Теги сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол высказался о хейте в свой адрес.

Ангелопол выступал в танцах на льду с Василисой Кагановской, но в августе их дуэт распался. Позднее спортсмен сообщил, что боялся выходить на улицу из-за угроз.

– Я думал – все, слежка за мной идет. Прикиньте – тебе написывают, звонят без остановки. В общем, мы с друзьями и девушкой прыгнули в такси и полетели к маме на район. Там меня долго успокаивали, какое-то время вообще не выходил из дома, боялся. Друг у меня остался жить на пару дней.

Родители заставляли выключить телефон. Когда начинаешь это читать – забываешь, где находишься, загоняешь себя и не можешь остановиться. А люди у нас очень злые, к сожалению, уж не знаю, почему так случилось. Потом потихоньку начал выходить на улицу – сначала по вечерам-ночам. На прокаты сборной в сентябре заставляло прийти все мое окружение.

– Кто-нибудь подошел, предъявил претензии?

– Было дело, что кричали. Я стоял фотографировался, а сзади кто-то: «Ха-ха, Ангелопол, альфонс!» Только разворачиваюсь – замолкают. То есть у нас люди умеют разговаривать только в интернете и за спиной.

Зато у меня был случай, когда я выходил из метро на панике через пару дней после событий. Передо мной два парня идут по эскалатору. И вот подхожу я к выходу – а они резко разворачиваются и идут на меня с далеко не приветливыми лицами. Я уже молиться начал, если честно. И ты ловишь их взгляд и понимаешь, что узнали. Подошли... и ничего не сказали – просто обняли, мол, мы с тобой.

Я прям там при них расплакался. Потому что думал, что меня уже все ненавидят. А тут два обычных пацана с улицы говорят «мы не верим». Не девушки подошли фоткаться, как часто бывает, – рассказал Ангелопол.

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36 комментариев
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Валера прекрасен:

>полетели к маме на район. Там меня долго успокаивали, какое-то время вообще не выходил из дома, боялся. Друг у меня остался жить на пару дней.

>Только разворачиваюсь – замолкают. То есть у нас люди умеют разговаривать только в интернете и за спиной.

Ох уж этот маменькин герой с грозным взглядом...
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время офигительных историй! Валерий, дорогой, вас никто не ненавидит, просто мировая общественность уже не выдерживает ваших страдашечек. поначалу было даже забавно, а теперь утомительно
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Опять этот Страх и ненависть в Бибирево
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С каждым новым интервью Валеру "любят" всё больше и больше. Уже заколебал ныть. Крылова и Василиса уже забыли про него и занимаются своими делами, но Валерон всё никак не успокоится.
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да кто его вообще в лицо знает? кому он сдался?
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Мне начинает казаться, что Валерий явно пересмотрел сериала "Слово пацана")
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Он здоровенький вообще? Ощущение что употребляет что-то
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Непочтительный, злой народ Валерику достался, он для них сияние излучает, а они обзываются
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Слово пацана, 2й сезон
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Кто о чем, а Ангелопол о себе, любимом. Одна история уже сколько месяцев по кругу ходит из интервью в интервью. Валер, ну ладно с друзьями на кухне, но тут-то зачем? Ну меньше недели прошло, опять интервью и все о том же...
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У мальчика нарциссическое расстройство личности.
А в сотрудничестве с рудковскими слушать и слушать нам этот плач под названием «все плохие, а я хороший»
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И все яснее становится, почему Анж и Вася отчалили от этого фрукта. Там же просто нарцисс во всей красе.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
заслужил
Как-будто он первый и последний партнёр, который ушёл из пары, а пинали только его так
+6
-1
+5
Добренький Валерик по-добренькому прикладывает и прикладывает девочку. Бывшую партнершу и тренера )))
+8
-3
+5
Это ж представьте, ЧТО нас ждет, когда все участники выйдут на соревнования, и Валерона, к примеру, опустят ниже пары Кагановской. Петь-то про "засудили" будут уже вместе с Евгением Викторовичем, вунисон. Вай мэ...
+7
-2
+5
Где-то я это уже слышала
+4
0
+4
Люди у нас может и злые, но оценивающие по достоинству. Вот девушку хейтили, из-за которой другой танцдуэт распался, а сейчас почти все обожают, т.ч. всё от успехов Ангелопола зависеть будет.
+4
0
+4
А ты задолбал уже!!!
+4
-1
+3
И эхом ответ людей: "На зеркало неча пенять"
+4
-1
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мания величия перешла в манию преследования
+3
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+3
В тоже самое время Василиса: выкладывает фото из качалки.
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+3
Отправьте его уже на новогодние шоу что ли🤪
А то эта юморина уже утомляет
+3
0
+3
ахахах. настоящий мужик, за слова готов ответить
+3
-1
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Валерка, возьми перцовый баллончик(а лучше два) и найми какого-нибудь бугая в телохранители(лучше тоже двоих). Мало ли что на уме у домохозяек этих.
+5
-4
+1
Забавный он персонаж всё-таки
+1
0
+1
В этой связи вспомнилась миниатюра в исполнении Винокура. "На улицу не выходите -- навернётесь, спать не ложитесь -- не проснётесь, в ванной не мойтесь -- захлебнётесь, к унитазу не подходите -- засосёт"...
+2
-1
+1
ангелпол параноиком стал
+2
-1
+1
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Это ж представьте, ЧТО нас ждет, когда все участники выйдут на соревнования, и Валерона, к примеру, опустят ниже пары Кагановской. Петь-то про "засудили" будут уже вместе с Евгением Викторовичем, вунисон. Вай мэ...
А Кагановская какая-то восхитительная катальщица? Валерий явно перспективнее ее. Если и опустят его пару, то только по блату
+2
-1
+1
Валера видимо очень впечатлительный мальчик, психика такая, на все эмоционально реагирует. Вот жалко его прям уже. Не заслужил все-таки он такого количества помоев.
+4
-3
+1
"Не только люди злые, но ещё и девки меркантильные - не хотят мои шнурки оплачивать"
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