Ангелопол о хейте: «Какое-то время вообще не выходил из дома, боялся. Люди у нас очень злые, к сожалению»

Фигурист Валерий Ангелопол высказался о хейте в свой адрес.

Ангелопол выступал в танцах на льду с Василисой Кагановской, но в августе их дуэт распался. Позднее спортсмен сообщил, что боялся выходить на улицу из-за угроз.

– Я думал – все, слежка за мной идет. Прикиньте – тебе написывают, звонят без остановки. В общем, мы с друзьями и девушкой прыгнули в такси и полетели к маме на район. Там меня долго успокаивали, какое-то время вообще не выходил из дома, боялся. Друг у меня остался жить на пару дней.

Родители заставляли выключить телефон. Когда начинаешь это читать – забываешь, где находишься, загоняешь себя и не можешь остановиться. А люди у нас очень злые, к сожалению, уж не знаю, почему так случилось. Потом потихоньку начал выходить на улицу – сначала по вечерам-ночам. На прокаты сборной в сентябре заставляло прийти все мое окружение.

– Кто-нибудь подошел, предъявил претензии?

– Было дело, что кричали. Я стоял фотографировался, а сзади кто-то: «Ха-ха, Ангелопол, альфонс!» Только разворачиваюсь – замолкают. То есть у нас люди умеют разговаривать только в интернете и за спиной.

Зато у меня был случай, когда я выходил из метро на панике через пару дней после событий. Передо мной два парня идут по эскалатору. И вот подхожу я к выходу – а они резко разворачиваются и идут на меня с далеко не приветливыми лицами. Я уже молиться начал, если честно. И ты ловишь их взгляд и понимаешь, что узнали. Подошли... и ничего не сказали – просто обняли, мол, мы с тобой.

Я прям там при них расплакался. Потому что думал, что меня уже все ненавидят. А тут два обычных пацана с улицы говорят «мы не верим». Не девушки подошли фоткаться, как часто бывает, – рассказал Ангелопол.

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