«Каждый получает по заслугам, и Бог не Тимошка, видит немножко». Ангелопол о распаде дуэта с Кагановской

Ангелопол ответил фразой «Бог не Тимошка, видит немножко» на вопрос о Кагановской.

Валерий Ангелопол – победитель Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. В августе их дуэт распался, после чего фигурист покинул группу тренера Анжелики Крыловой.

– У тебя нет ощущения, что общественное мнение по итогам расставания с Василисой Кагановской сформировалось сразу против тебя? Все быстро приняли на веру, да и я тоже, каюсь, что ты хотел стать содержанцем, не разбираясь.

– Когда разгорелся сам конфликт, я не думал, что его вынесут на публику совсем другой стороной, не так, как он проходил на самом деле. Не мог быть к этому готов, я не знал, как они об этом расскажут. То, что они это сделали, и то, что сейчас мне прилетает... Ну, я не первый человек, которого ненавидят в спорте, и далеко не последний. Все с этим как-то справлялись, уверен, что и я с этим разберусь.

Я могу это прокомментировать только так: каждый получает по заслугам, и Бог не Тимошка, видит немножко. Сейчас уже нет смысла это все исправлять, опровергать. Наверное, это останется на их совести.

Все за себя покажут результаты – каких добьется результатов Василиса, Анжелика и каких добьюсь я. Только так можно будет со временем что-то опровергнуть и кому-то доказать. Но в первую очередь надо доказать себе.

– Но вы вряд ли будете здороваться.

– Почему я не буду здороваться? Да, мы поругались, но какое-то уважение к людям должно быть, особенно к тем, с кем ты провел больше пяти лет. Как бы вы сильно ни поругались, почему я должен к ней плохо относиться? Абсолютно нормально отношусь. Между нами были разногласия, но зачем тянуть их в будущее? – сказал Ангелопол.

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской