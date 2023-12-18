«Каждый получает по заслугам, и Бог не Тимошка, видит немножко». Ангелопол о распаде дуэта с Кагановской

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Ангелопол ответил фразой «Бог не Тимошка, видит немножко» на вопрос о Кагановской.

Валерий Ангелопол – победитель Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. В августе их дуэт распался, после чего фигурист покинул группу тренера Анжелики Крыловой.

– У тебя нет ощущения, что общественное мнение по итогам расставания с Василисой Кагановской сформировалось сразу против тебя? Все быстро приняли на веру, да и я тоже, каюсь, что ты хотел стать содержанцем, не разбираясь.

– Когда разгорелся сам конфликт, я не думал, что его вынесут на публику совсем другой стороной, не так, как он проходил на самом деле. Не мог быть к этому готов, я не знал, как они об этом расскажут. То, что они это сделали, и то, что сейчас мне прилетает... Ну, я не первый человек, которого ненавидят в спорте, и далеко не последний. Все с этим как-то справлялись, уверен, что и я с этим разберусь.

Я могу это прокомментировать только так: каждый получает по заслугам, и Бог не Тимошка, видит немножко. Сейчас уже нет смысла это все исправлять, опровергать. Наверное, это останется на их совести.

Все за себя покажут результаты – каких добьется результатов Василиса, Анжелика и каких добьюсь я. Только так можно будет со временем что-то опровергнуть и кому-то доказать. Но в первую очередь надо доказать себе.

– Но вы вряд ли будете здороваться.

– Почему я не буду здороваться? Да, мы поругались, но какое-то уважение к людям должно быть, особенно к тем, с кем ты провел больше пяти лет. Как бы вы сильно ни поругались, почему я должен к ней плохо относиться? Абсолютно нормально отношусь. Между нами были разногласия, но зачем тянуть их в будущее? – сказал Ангелопол.

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49 комментариев
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Вот умеет же Плющенко собирать около себя себе подобных)
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+26
Валера, как насчёт того, что ты вообще обещал ничего не говорить "не выносить сор из избы", а наговорил с тех пор в три раза больше, чем Вася с Крыловой, при этом тем больше ты говоришь, тем хуже представляешь именно себя? Если бы молчал, больше пользы было бы. А так реально с каждой фразой всё хуже и хуже становится.
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Ну что за баба ....
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+17
хм.. а сколько интервью дала Василиса??
+19
-2
+17
Жизнь висит на нитке - а думает о прибытке
Любишь медок - люби и холодок
бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
+14
0
+14
Он неисправим😂
Но еще и на хорошую почву попал, там Викторович с Яной эту бурю в стакане только еще больше толочь будут🤪а мы еще десяток таких рассказов от Ангелопола услышим
+13
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+13
Валера, может лучше пойти и тренироваться, а не языком болтать.
+13
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Бог не тимошка, а полангела точно тимошка.
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Нет, он категорически неисправим. Арина, беги!
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Тимошка, говёшка...... знакомый стиль
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Валера, замолчи уже....
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А он не назвал ее "сучка крашенная"?
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Ответ Olga.t
Валере надо научиться НЕ отвечать на некоторые вопросы...
да как же, в нем же не держится ;)
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и осталось лишь пол-ангела
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Почему-то всегда забавляет когда взрослые люди на серьёзных щщах говорят "бог не тимошка"....это так нелепо выглядит и звучит 🤣
+11
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+7
феерический...... маменькина дочка.
+11
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+7
Так можно было бы сказать, если бы никто не видел твоего контракта. Но не зря говорят: что написано пером, того не вырубишь топором. И соплями тоже не замажешь.
+7
-1
+6
Когда видишь вот таких вот Ангелополов, сразу понимаешь выражение: хуже бабы. Та ситуация, когда девочка ведет себя корректнее "мужика". И кстати проблемы в паре где-то в той же области. Не могут вместе кататься две бабы )))
+7
-1
+6
а как насчет слухов о том, что он и Ушакова уже расстались?
+5
0
+5
Ответ Montenegro Serbian
Почему-то всегда забавляет когда взрослые люди на серьёзных щщах говорят "бог не тимошка"....это так нелепо выглядит и звучит 🤣
Так мама его говорит, видимо😏
+5
0
+5
Валере надо научиться НЕ отвечать на некоторые вопросы...
+7
-2
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Горшочек, не вари...
+4
0
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Он же обещал молчать об этом и ни слова не сказать, пошел трепать, не остановишь
+4
0
+4
еще и нет никаких результатов, но Ангелопол уже вознес себя на пьедестал.
+7
-3
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Ответ Shtirly
Когда видишь вот таких вот Ангелополов, сразу понимаешь выражение: хуже бабы. Та ситуация, когда девочка ведет себя корректнее "мужика". И кстати проблемы в паре где-то в той же области. Не могут вместе кататься две бабы )))
Это давно было понятно, что он маленький мальчик, маменькин сынок, инфантил
+3
0
+3
Кто Тимошка, всем видно и так.
+4
-1
+3
Ответ nina1212
Вот умеет же Плющенко собирать около себя себе подобных)
да, просто загляденье, как они подходят друг другу) некогда работать, вещаем)))
+5
-2
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Ответ Gemma157
Самое лучшее что мог сделать Ангелопол это просто молча работать. Но увы, он парень с ментальностью подростка и любит внимание к себе
А я вот не уверен, что он парень.)
+2
0
+2
Ответ MARG-la
Нет, он категорически неисправим. Арина, беги!
ему кажется недостаточной ямка, в которую он себя уже закопал
+2
0
+2
- Мама мама, а можно мне еще пару интервью дать?
- Да конечно, иди сынок, только штаны не забудь надеть
+3
-1
+2
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