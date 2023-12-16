«Как на древних Олимпийских играх – лайк, дизлайк». Медведева вошла в состав жюри на футбольном Матче звезд

Евгения Медведева вошла в состав жюри на футбольном Матче звезд.

Сегодня в Матче звезд Фонбет Кубка России Путь РПЛ выиграл у Пути регионов (9:7). Также на «Live Арене» в Сколково проходили футбольные челленджи, которые оценивались жюри.

– Весело, красиво. Освещение другое – не соревновательное. Атмосфера другая – не соревновательная.

– За что ты ставила дизлайки?

– За нестабильность!

– Тебя посадили в жюри, какое задание дали? «Сиди и делай что»?

– Как на древних Олимпийских играх – лайк, дизлайк.

– Как ты оцениваешь?

– Мимо ворот – дизлайк, в ворота – лайк! – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в эфире «Матч ТВ».