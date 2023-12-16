«Как на древних Олимпийских играх – лайк, дизлайк». Медведева вошла в состав жюри на футбольном Матче звезд

Теги ФОНБЕТ Кубок России сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева вошла в состав жюри на футбольном Матче звезд.

Сегодня в Матче звезд Фонбет Кубка России Путь РПЛ выиграл у Пути регионов (9:7). Также на «Live Арене» в Сколково проходили футбольные челленджи, которые оценивались жюри.

– Весело, красиво. Освещение другое – не соревновательное. Атмосфера другая – не соревновательная.

– За что ты ставила дизлайки?

– За нестабильность!

– Тебя посадили в жюри, какое задание дали? «Сиди и делай что»?

– Как на древних Олимпийских играх – лайк, дизлайк.

– Как ты оцениваешь?

– Мимо ворот – дизлайк, в ворота – лайк! – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в эфире «Матч ТВ».

21 комментарий
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Поразвлекались от души
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Мне очень понравился формат шоу- соревнование. Все по- доброму, весело. Победила- дружба. Женя- красивая в красном платье.
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Образ у Жени сегодня был шикарный!
Красивое мероприятие было!
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Интересное мероприятие. Женя красотка, ей очень идет красный цвет ❤
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Красивая Женя на крутом мераприятие что может быть лучше?
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Интересная идея матча всех звёзд, в футболе это пока не особо распространено в России. Надеюсь Жене понравилось и было хоть немного интересно)
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Отличное мероприятие, Женя выглядела шикарно в красном!
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Было интересное мероприятие. Все получили море эмоций. 👍👍👍
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Ответ alexnew
Комментарий скрыт
Это шоу было. Дружеский челендж
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Хорошо, когда все так просто - лайк, дизлайк. И весело, судя по всему. Женя, как всегда, красотка 🥰
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Ответ victoire
А если в свои ворота? Тоже лайк?
Конечно, Женя в составе жюри, судила строго и справедливо 😊
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Ответ victoire
А если в свои ворота? Тоже лайк?
😂
+9
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+9
Ответ Илларион
Отличное мероприятие, Женя выглядела шикарно в красном!
Красивое платье, идёт Жене!
+8
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+8
Ответ Mary
Интересное мероприятие. Женя красотка, ей очень идет красный цвет ❤
Очень идёт красный цвет Жене😍
+8
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Автографсессия тоже прошла на высоте, народу было море
+7
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Как Жене идет красный! Шикарно выглядела
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Ответ Olga Krayz
Красивое платье, идёт Жене!
Красный вообще её цвет
+5
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Ответ Хана Спектор
Красивая Женя на крутом мераприятие что может быть лучше?
Это да, а после мероприятия наверняка поехала на тренировку, завтра два шоу
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Ответ Илларион
Это да, а после мероприятия наверняка поехала на тренировку, завтра два шоу
Скорее всего ,Аня кружочек оттуда выложила, репетиция там у них вовсю идет
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