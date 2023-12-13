Андрей Журанков: «Малинину простили недокрут на четверном акселе. Он почему и упал — потому что просто не докрутил»
Андрей Журанков уверен, что Илья Малинин недокрутил квадаксель в Финале Гран-при.
Малинин чисто сделал четверной аксель в короткой программе, но упал с него в произвольной.
«Давайте ради честности скажем: Малинину простили недокрут на четверном акселе. Он почему и упал — потому что просто не докрутил.
И на тройном сальхове в каскаде четверной лутц — ойлер — тройной сальхов там тоже под вопросом тройной сальхов. Наверное q или «галка» (недокрут в четверть или больше)», – сказал Журанков.
Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд
Он бы так недокруты Петросян и Камилы считал-не хочет, а слабо дать трезвую оценку-новой полировке льда от лидеров? почему то полагаю,Что будет слабо.
я, наверное, скорее за Гришина все же
Смешно и противно