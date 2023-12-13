Андрей Журанков: «Малинину простили недокрут на четверном акселе. Он почему и упал — потому что просто не докрутил»

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Андрей Журанков Илья Малинин Фигурное катание

Андрей Журанков уверен, что Илья Малинин недокрутил квадаксель в Финале Гран-при.

Малинин чисто сделал четверной аксель в короткой программе, но упал с него в произвольной.

«Давайте ради честности скажем: Малинину простили недокрут на четверном акселе. Он почему и упал — потому что просто не докрутил.

И на тройном сальхове в каскаде четверной лутц — ойлер — тройной сальхов там тоже под вопросом тройной сальхов. Наверное q или «галка» (недокрут в четверть или больше)», – сказал Журанков.

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

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24 комментария
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Это тот самый Журанков, который нам объяснял, что 4А недопустим в КП?)) До тех пор пока итоговые оценки не увидел)
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Найдет и на,солнце чёрные пятна. Это я о Журанкове. Нет, чтобы порадоваться такому прорыву в фк, и уникальному фигуристу.
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личный хейтер нашелся) а то что не увидел четверной аксель на одном из соревнований совесть не позволяет сказать видимо)
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Ну,Дикиджи-в основном все докручивал-но тоже не пришелся ко двору Андрея Журанкова, видимо парни,которые идут на разрыв сознания и разительно отличающиеся от других-ущемляют самолюбие Андрея.
Он бы так недокруты Петросян и Камилы считал-не хочет, а слабо дать трезвую оценку-новой полировке льда от лидеров? почему то полагаю,Что будет слабо.
+13
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В следующий раз докрутит. Пожелаем Илюше удачи.
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Ответ Natalia Shkurina
Это тот самый Журанков, который нам объяснял, что 4А недопустим в КП?)) До тех пор пока итоговые оценки не увидел)
тот самый)
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Ответ Блинчик
Жаль, конечно, что Журанков не хочет ещё сказать и про компоненты Илюши, которые должны быть на 15 баллов ниже в КП и на 30 баллов ниже в ПП, и про его законное итоговое место позади Адама Сяо Хим Фа.
Не мелочитесь)) давай на 100 меньше в КП, и на 200 меньше в ПП. И вообще пусть лучше на лед не выходит))))
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Ответ Дружба11
Ну,Дикиджи-в основном все докручивал-но тоже не пришелся ко двору Андрея Журанкова, видимо парни,которые идут на разрыв сознания и разительно отличающиеся от других-ущемляют самолюбие Андрея. Он бы так недокруты Петросян и Камилы считал-не хочет, а слабо дать трезвую оценку-новой полировке льда от лидеров? почему то полагаю,Что будет слабо.
Журанков не любит технически усиленных спортсменов, вот и все.
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У ОККО есть комментатор значительно грамотнее Журанкова - Лина Фёдорова.
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Малина наш человек. Он похоронит МО
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Ответ Kovka Gnutik
У ОККО есть комментатор значительно грамотнее Журанкова - Лина Фёдорова.
не, Лина прям как малолетняя фанатка комментирует, мне не нравится 👎🏻 Журанков тоже фу
я, наверное, скорее за Гришина все же
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Ответ Соль.
Если так, то какие пятерные?... Он же говорит, что на тренях 4А перекручивает.
Как какие? Недокрученные, естественно! Главное, чтобы дали им стоимость в 50 баллов и моргнули все ошибки.
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Ответ Бу!
Журанков не любит технически усиленных спортсменов, вот и все.
я заметил), но все-таки больше он не любит технически усиленных парней
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Ответ Блинчик
Он вообще по жизни недокрутчик. Когда он был юниором, только о его недокрутах и говорили.
Если так, то какие пятерные?... Он же говорит, что на тренях 4А перекручивает.
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0
Ответ Блинчик
Жаль, конечно, что Журанков не хочет ещё сказать и про компоненты Илюши, которые должны быть на 15 баллов ниже в КП и на 30 баллов ниже в ПП, и про его законное итоговое место позади Адама Сяо Хим Фа.
Как он про Трусову говорил? Еще скажет, не может же он упустить такую возможность.
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Журанков мнит себя главным спецом в ФК и особенно по 4А.
Смешно и противно
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
На каждых ОИ, на каждом ЧМ почти всегда победители и призеры что-то недокручивают и им это прощают. Журанков что-то уникальное увидел что ли? 😆
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