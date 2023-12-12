«Кажется, что мы просели. Тяжело вариться в одном котле, конкурировать друг с другом». Тренер Елена Соколова о танцах на льду в России

Теги сборная России Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер Елена Соколова считает, что танцы на льду «просели» без мировых стартов.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает россиян к турнирам. Под руководством Соколовой тренируется, в частности, дуэт Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

– Есть мнение, что в связи с отстранением российские танцы на льду просели на фоне того, что происходит за рубежом. Разделяете ли вы такое мнение?

– Очень бы не хотелось его разделять, не хотелось бы обижать наших спортсменов, наши тренерские штабы, поскольку я сама тренирую танцоров в России. По сугубо субъективным, интуитивным ощущениям мне кажется, что да, мы просели. Тяжело вариться в одном котле, конкурировать друг с другом. Не потому, что неинтересно, а немного в другом ключе.

Когда человек все время сидит дома, он недополучает кислорода, каких-то красок, если это лето – ощущений от теплой воды, ветерка, зелени… Такие ощущения есть, когда все открыто и ты работаешь не только внутри страны, а везде. По себе я ощущаю изоляцию так.

Если программа получилась, хочется показать ее не только внутри страны, хочется, чтобы ее оценили разные зрители, оставили свои комментарии, хочется, чтобы специалисты увидели и дали обратную связь. Мы все должны держать определенную марку в России, ребята стараются, пробуют и делают. Но когда дышишь свежим воздухом, легче выдавать какие-то более интересные вещи, – сказала Соколова.

4 комментария
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Танцы в данный момент действительно далеко не лучший наш вид, мне нравятся СБ, но конечно в данный момент они бы проиграла тем же ЧБ, если бы была международка
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А мне не кажется, что мы просели в Танцах на льду.
У нас никогда не было большого количества Конкурентных в Мире пар, собственно так и сейчас.
Но в будущем, уже совсем скоро мы вырвемся вперёд, учитывая количество Суперских юниоров.
+1
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Интересные ассоциации…. она права.
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