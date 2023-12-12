«Кажется, что мы просели. Тяжело вариться в одном котле, конкурировать друг с другом». Тренер Елена Соколова о танцах на льду в России

Тренер Елена Соколова считает, что танцы на льду «просели» без мировых стартов.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает россиян к турнирам. Под руководством Соколовой тренируется, в частности, дуэт Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

– Есть мнение, что в связи с отстранением российские танцы на льду просели на фоне того, что происходит за рубежом. Разделяете ли вы такое мнение?

– Очень бы не хотелось его разделять, не хотелось бы обижать наших спортсменов, наши тренерские штабы, поскольку я сама тренирую танцоров в России. По сугубо субъективным, интуитивным ощущениям мне кажется, что да, мы просели. Тяжело вариться в одном котле, конкурировать друг с другом. Не потому, что неинтересно, а немного в другом ключе.

Когда человек все время сидит дома, он недополучает кислорода, каких-то красок, если это лето – ощущений от теплой воды, ветерка, зелени… Такие ощущения есть, когда все открыто и ты работаешь не только внутри страны, а везде. По себе я ощущаю изоляцию так.

Если программа получилась, хочется показать ее не только внутри страны, хочется, чтобы ее оценили разные зрители, оставили свои комментарии, хочется, чтобы специалисты увидели и дали обратную связь. Мы все должны держать определенную марку в России, ребята стараются, пробуют и делают. Но когда дышишь свежим воздухом, легче выдавать какие-то более интересные вещи, – сказала Соколова.