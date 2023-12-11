Володин о паре с Хазе: «Мы не новички в парном катании – и у меня, и у Минервы огромный опыт выступлений на соревнованиях. Это давало уверенность»

Теги Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Германии пары Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Володин ответил на вопрос, что способствует успеху его пары с Хазе.

Россиянин Никита Володин встал в пару с Минервой Фабьен Хазе и получил разрешение выступать за Германию летом этого года. В своем дебютном сезоне пара выиграла Финал Гран-при.

«Основной упор мы делали на техническую составляющую программ, особенно перед Lombardia Trophy.

Изначально цель была – набрать технический минимум для чемпионата Европы и мира, а также набор соревновательного опыта для достойного выступления на этапе Гран-при (на тот момент мы получили только один этап).

У нас изначально очень неплохо получилось собрать все парные элементы, но, конечно, было непонятно, как нас оценят судьи, в правильном ли мы двигаемся направлении. Как раз на первых стартах в Бергамо мы поняли, что все делаем правильно.

Еще все‑таки хочется добавить, что мы не новички в парном катании: и у меня, и у Минервы огромный опыт выступления на соревнованиях разного уровня. Это давало некую уверенность, что мы можем показать достойный результат», – сказал фигурист.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин

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2 комментария
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Ответ Danila BGR
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Где-то в Питере и в Москве грустят Мишки с Козликами, у которых нет титулов победителей ГП
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