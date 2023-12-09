Жулин о Финале Гран-при: «Смотрел финал танцев, без нас скучновато. Степанова с Букиным не испортили бы картину»

Александр Жулин назвал «скучноватым» Финал Гран-при без российских фигуристов.

Он также высказался о победе спортивной пары Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин. Россиянину Володину разрешили перейти под немецкий флаг этим летом.

«Приятно, что русская школа представлена на международных соревнованиях. Это показывает, что наша школа мощная и без нас.

Я смотрел финал танцев. Понятно, что все узнаваемы. Но без нас скучновато. Саша Степанова с Ваней Букиным не испортили бы картину», – сказал заслуженный тренер России.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин