Жулин о Финале Гран-при: «Смотрел финал танцев, без нас скучновато. Степанова с Букиным не испортили бы картину»

Теги танцы на льду Александр Жулин Финал Гран-при по фигурному катанию пары Александра Степанова Иван Букин Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Александр Жулин назвал «скучноватым» Финал Гран-при без российских фигуристов.

Он также высказался о победе спортивной пары Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин. Россиянину Володину разрешили перейти под немецкий флаг этим летом.

«Приятно, что русская школа представлена на международных соревнованиях. Это показывает, что наша школа мощная и без нас.

Я смотрел финал танцев. Понятно, что все узнаваемы. Но без нас скучновато. Саша Степанова с Ваней Букиным не испортили бы картину», – сказал заслуженный тренер России. 

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин

5 комментариев
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Если посмотрел уже юниорский финал, то, конечно, Букин с пузом там бы точно произвел фурор.
+6
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+6
Уровень Стебукиных мог бы только с юниорами позволить потягаться...
+4
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+4
То есть Жулин считает, что после пропуска сезона им бы был гарантирован ФГП?
+3
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+3
Но и вспашут неглубоко)))
+2
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+2
Ответ Vasily Ivanov
Уровень Стебукиных мог бы только с юниорами позволить потягаться...
Уже нет.
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