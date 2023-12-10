Камила Валиева: «Наша страна делает все возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались»
Камила Валиева рассказала, что для нее значит Россия.
«Для меня Россия – это мой дом, где люди очень искренние и по-теплому относятся.
Сейчас, в довольно непростой для спортсменов период, когда нет международных стартов, наша страна делает все возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались.
Спасибо, родная, за поддержку, за любовь, за невероятно теплую атмосферу здесь», – сказала фигуристка в документальном фильме «Спасибо, родная».
«Нам с самого детства говорили, когда мы начали выступать на международных стартах, что вы выступаете не только за себя, вы выступаете и за страну. У вас должна быть ответственность за то, что вы делаете на соревнованиях.
Это ощущение гордости, когда ты стоишь на пьедестале, звучит на весь стадион гимн нашей страны и висит флаг. И ты понимаешь, что сейчас, да, наша страна выиграла это соревнование», – добавила Валиева.
Пора просыпаться. Тогда она поймет, что "страна" по щелчку пальцев одного человека может допустить наших спортсменов к международным соревнованиям, но не хочет этого делать, держит их в заложниках.
Только одного хочется: чтобы скорее закончилась сво.
Спортсмены, которые не против смены гражданства, так не считают. И среди таких спортсменов например Лиза Туктамышева.
Да и после ОИ 15-летнюю Камилу очень многие зарубежные журналисты, эксперты, спортсмены грязью обливали, а в РФ встретили тепло и с поддержкой. Это явно наложило отпечаток на мировоззрение. Ей все еще 17, вырастет все сама увидит и поймёт. У нас в стране многие взрослые люди с высшим образованием в розовых очках сидят, че уж говорить про 17-летку, которую с детства растили на идеях любви к Родине.