Камила Валиева: «Наша страна делает все возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что для нее значит Россия.

«Для меня Россия – это мой дом, где люди очень искренние и по-теплому относятся.

Сейчас, в довольно непростой для спортсменов период, когда нет международных стартов, наша страна делает все возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались.

Спасибо, родная, за поддержку, за любовь, за невероятно теплую атмосферу здесь», – сказала фигуристка в документальном фильме «Спасибо, родная».

«Нам с самого детства говорили, когда мы начали выступать на международных стартах, что вы выступаете не только за себя, вы выступаете и за страну. У вас должна быть ответственность за то, что вы делаете на соревнованиях.

Это ощущение гордости, когда ты стоишь на пьедестале, звучит на весь стадион гимн нашей страны и висит флаг. И ты понимаешь, что сейчас, да, наша страна выиграла это соревнование», – добавила Валиева.

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17 комментариев
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Мда...(
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ну чо, готовая депутатка.
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Что-то Камила до сих пор смотрит на жизнь через розовые очки. Видимо, результат сильной индоктринации.

Пора просыпаться. Тогда она поймет, что "страна" по щелчку пальцев одного человека может допустить наших спортсменов к международным соревнованиям, но не хочет этого делать, держит их в заложниках.
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Хорошая речь. Почти депутатская. Если б еще добавила, что доллар скоро рухнет, то вообще бы безупречно было.
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Почти всех уже прикрепили к методичкам. Скоро всех заставят. И будут в голос все одну песню петь. Вано Мурадели.
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Более лучше живем, однозначно.
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Россия никогда не была такой уютной, как сейчас. Путин реально возродил великую страну. Это лучший правитель за всю её историю.
Только одного хочется: чтобы скорее закончилась сво.
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нет....не верю...
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"Нам с самого детства говорили, когда мы начали выступать на международных стартах, что вы выступаете не только за себя, вы выступаете и за страну."

Спортсмены, которые не против смены гражданства, так не считают. И среди таких спортсменов например Лиза Туктамышева.
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Ответ Andreas Soffliggare
Что-то Камила до сих пор смотрит на жизнь через розовые очки. Видимо, результат сильной индоктринации. Пора просыпаться. Тогда она поймет, что "страна" по щелчку пальцев одного человека может допустить наших спортсменов к международным соревнованиям, но не хочет этого делать, держит их в заложниках.
Камила одна из немногих, кто выигрывает от бана. Да, допуск на МС у нее есть, КАС временное отстранение снял. Но направила бы Федра её на МС? Не думаю.

Да и после ОИ 15-летнюю Камилу очень многие зарубежные журналисты, эксперты, спортсмены грязью обливали, а в РФ встретили тепло и с поддержкой. Это явно наложило отпечаток на мировоззрение. Ей все еще 17, вырастет все сама увидит и поймёт. У нас в стране многие взрослые люди с высшим образованием в розовых очках сидят, че уж говорить про 17-летку, которую с детства растили на идеях любви к Родине.
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Ответ nikolett
Камила умница. Так быстро повзрослела. Жизнь учит набираться мудрости. Порой слишком жестоко учит. С 15 ти лет она живёт в этом до сих пор непонятном водовороте событий, чувствуя бесстыдный хейт со стороны неадекватов и одновременно безмерную любовь со стороны настоящих ценителей ФК. При этом не разучилась ни кататься, ни улыбаться, ни говорить такие добрые искренние слова. Не замкнулась в себе, не зациклилась на несправедливости её судьбы. Продолжает жить. Желаю оставаться ей такой же умной и рассудительной.
Камила прям мать героиня, не иначе
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Ответ Anatiana
Россия никогда не была такой уютной, как сейчас. Путин реально возродил великую страну. Это лучший правитель за всю её историю. Только одного хочется: чтобы скорее закончилась сво.
И не начилась другая в другом месте.
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Ответ papadok
Более лучше живем, однозначно.
мы стали более лучше одеваться...
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