Камила Валиева: «Наша страна делает все возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались»

Камила Валиева рассказала, что для нее значит Россия.

«Для меня Россия – это мой дом, где люди очень искренние и по-теплому относятся.

Сейчас, в довольно непростой для спортсменов период, когда нет международных стартов, наша страна делает все возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались.

Спасибо, родная, за поддержку, за любовь, за невероятно теплую атмосферу здесь», – сказала фигуристка в документальном фильме «Спасибо, родная».

«Нам с самого детства говорили, когда мы начали выступать на международных стартах, что вы выступаете не только за себя, вы выступаете и за страну. У вас должна быть ответственность за то, что вы делаете на соревнованиях.

Это ощущение гордости, когда ты стоишь на пьедестале, звучит на весь стадион гимн нашей страны и висит флаг. И ты понимаешь, что сейчас, да, наша страна выиграла это соревнование», – добавила .