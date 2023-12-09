Илья Малинин – первый фигурист в истории, исполнивший на соревнованиях все четверные прыжки
Американец Илья Малинин первым в истории исполнил на соревнованиях все четверные прыжки.
Сегодня Малинин победил в финале Гран-при в Пекине. В произвольной программе он впервые для себя исполнил четверной риттбергер.
Ранее на соревнованиях под эгидой ISU он прыгал четверной аксель, четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп и четверной сальхов.
Рекорды - это потрясающе, но титулов у него пока нет
Такие феномены раз в десятки лет рождаются.
При этом он был самый высокий из шестерки на этих соревнованиях.
Малинин - американец с русскими корнями.