Илья Малинин – первый фигурист в истории, исполнивший на соревнованиях все четверные прыжки

Американец Илья Малинин первым в истории исполнил на соревнованиях все четверные прыжки.

Сегодня Малинин победил в финале Гран-при в Пекине. В произвольной программе он впервые для себя исполнил четверной риттбергер.

Ранее на соревнованиях под эгидой он прыгал четверной аксель, четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп и четверной сальхов.