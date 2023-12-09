Илья Малинин – первый фигурист в истории, исполнивший на соревнованиях все четверные прыжки

Теги рекорды сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Американец Илья Малинин первым в истории исполнил на соревнованиях все четверные прыжки.

Сегодня Малинин победил в финале Гран-при в Пекине. В произвольной программе он впервые для себя исполнил четверной риттбергер. 

Ранее на соревнованиях под эгидой ISU он прыгал четверной аксель, четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп и четверной сальхов. 

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42 комментария
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Слуцкой не рассказывайте, расстроится тётя
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Уникум. Четверной аксель - это рекорд, который, очень вероятно, никогда не будет побит. Ну, или, человечество будет долго к этому идти.
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Против такого контен а никакому блату и грибам противопоставить нечего. Браво, Илья, порадовал, ошеломил, доказал!
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Ответ Konyok
Превзошёл Чена!
Превзойдёт, когда трижды выиграет ЧМ и разок ОИ
Рекорды - это потрясающе, но титулов у него пока нет
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Ответ Оз
Почему русский? Он с американским флагом на награждении сегодня был.
Русский, потому что русский! У него гражданство Америки. Джефф Монсон, русский по вашему?
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Ответ Angelgirl
Русский, потому что русский! У него гражданство Америки. Джефф Монсон, русский по вашему?
Так Илья даже в России не родился. Малинин с рождения в США живëт. Он и читать-то по-русски не умеет .
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Ответ Angelgirl
Молодец русский парень!
Почему русский? Он с американским флагом на награждении сегодня был.
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Полностью оправдал свой ник Quad God.
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а ноги какие длинные у него..
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Слуцкая будет комментировать? 😊
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Ответ Gilonjon862
В каком плане не побить? Пятерной аксель действительно невозможно представить, а вот пятерной тулуп или сальхов очень даже вероятны от того же Ильи
Так от него же...
Такие феномены раз в десятки лет рождаются.
При этом он был самый высокий из шестерки на этих соревнованиях.
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Парень делает историю. Восторг. Только бы его высота не отвратила бы других амбициозных парней, мечтающих только о чемпионстве, но не обладающих такой же гениальностью - просто потому что кажется, что победить его невозможно...
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Ответ Оз
Почему русский? Он с американским флагом на награждении сегодня был.
Национальность и гражданство - это разное. Не знал что ли???
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Да, Илья, конечно, уникум, и главное все квады чисто исполнил, молодец, желаю ему победы на ЧМ и сделать ещё и кваксель в ПП, как же он был хорош в короткой. Браво, Илья!
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Главное, талантливый спортсмен имеет возможность выступать и побеждать на международных турнирах.
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Превзошёл Чена!
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Ответ Марина 12
ЗДОРОВО!!! Пусть ему ставят МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОЛОЖЕННЫЕ БАЛЛЫ ЗА ЕГО ПРЫЖКИ со всеми ГОЕ!!! Но почему ему ставят БОЛЬШИЕ БАЛЛЫ за презентацию, КОТОРОЙ НЕТ ПОЧТИ СОВСЕМ!!! Остальное, кроме прыжков, ОЧЕНЬ КОРЯВО!!! Мягко говоря!!! ?????????????
А что не так? Oн 4й по компонентам в целом и 4й по презентации. A Миура и Эймоз накосячили хуже некуда.
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Красавец. Вне любых рамок.
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Ответ Angelgirl
Сомневаюсь что не умеет.
Он сам вообще-то говорил, что не понимает, что ему по-русски в соцсетях пишут.
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Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Таоасова хвалила его и говорила, что этот рекорд на десятилетия.
+3
-2
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Ответ Оз
Так Илья даже в России не родился. Малинин с рождения в США живëт. Он и читать-то по-русски не умеет .
Сомневаюсь что не умеет.
+2
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Ответ Александр Скворцов
Малинин это космос ФК!
Запили стишок
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Теперь это всерьёз и надолго. Всё бы ничего, но если можно всех перепрыгать, какой смысл совершенствовать остальное.
+2
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Малинин это космос ФК!
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-2
+1
Ответ Angelgirl
Русский, потому что русский! У него гражданство Америки. Джефф Монсон, русский по вашему?
Джефф Монсон не этнический русский, но он россиянин.
Малинин - американец с русскими корнями.
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Ответ versa
Теперь это всерьёз и надолго. Всё бы ничего, но если можно всех перепрыгать, какой смысл совершенствовать остальное.
Так надо же перепрыгать. Лед скользкий. Можно и упасть. Другие просто должны совершенствовать свое и на высокие гое
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Ответ Наталья Иванова
про Трусову тоже так писали, что квады еще лет 20 после нее никто не будет прыгать
про 20 это уже вы сочинили, а вот ТАТ ванговала про 10 лет. И это было смешно потому, что много людей в мире в отличии от ТАТ уже год как знали что Щербакова тоже прыгала квады.
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Ответ Тёма Тёма
Уникум. Четверной аксель - это рекорд, который, очень вероятно, никогда не будет побит. Ну, или, человечество будет долго к этому идти.
про Трусову тоже так писали, что квады еще лет 20 после нее никто не будет прыгать
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Ответ Gilonjon862
В каком плане не побить? Пятерной аксель действительно невозможно представить, а вот пятерной тулуп или сальхов очень даже вероятны от того же Ильи
В плане, что врядли кто-то сможет исполнить четверной аксель в ближайшее время
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Ответ Марина 12
Но кроме четверных прыжков НИЧЕГО НЕ ИНТЕРЕСНО в его программах!!!
Человек не робот. Если делаешь четвертные сил на всё остальное не хватает.
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