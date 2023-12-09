Малинин установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов в произвольной программе в Финале Гран-при
Илья Малинин установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов.
Малинин победил в Финале Гран-при в Пекине. Он набрал 207,76 балла за произвольную программу (121,49 за технику), базовая стоимость элементов составила 108,09.
Он прыгнул четверные лутц, риттбергер, сальхов, каскады четверной лутц – ойлер – тройной сальхов и четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – тройной аксель. С четверного акселя Малинин упал.
Прошлый рекорд по базовой стоимости, установленный им же на ЧМ-2023, составлял 106,66.
Никто не знает случаем, какой у него рост? В вики написано, что 168, но мне кажется он уже выше
И не прыгал 4Л-3Т...
Он прыгал 4Т-3Т... и ойлерник каскад с квадролутцем и тройным сальховом.