Малинин установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов в произвольной программе в Финале Гран-при

Илья Малинин установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов.

Малинин победил в Финале Гран-при в Пекине. Он набрал 207,76 балла за произвольную программу (121,49 за технику), базовая стоимость элементов составила 108,09.

Он прыгнул четверные лутц, риттбергер, сальхов, каскады четверной лутц – ойлер – тройной сальхов и четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – тройной аксель. С четверного акселя Малинин упал.

Прошлый рекорд по базовой стоимости, установленный им же на ЧМ-2023, составлял 106,66.