Малинин установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов в произвольной программе в Финале Гран-при

Теги Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов.

Малинин победил в Финале Гран-при в Пекине. Он набрал 207,76 балла за произвольную программу (121,49 за технику), базовая стоимость элементов составила 108,09. 

Он прыгнул четверные лутц, риттбергер, сальхов, каскады четверной лутц – ойлер – тройной сальхов и четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – тройной аксель. С четверного акселя Малинин упал.  

Прошлый рекорд по базовой стоимости, установленный им же на ЧМ-2023, составлял 106,66.

4 комментария
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Тот случай, когда Илья и рекорд установил и золото в кармане.
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Реально машина, феноменальные вещи творит
Никто не знает случаем, какой у него рост? В вики написано, что 168, но мне кажется он уже выше
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Восхитительно! Браво, Илья!
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Да не прыгал он три раза четверной лутц.
И не прыгал 4Л-3Т...
Он прыгал 4Т-3Т... и ойлерник каскад с квадролутцем и тройным сальховом.
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