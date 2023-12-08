Мао Шимада: «Вчера я выступила не очень хорошо. Но сегодня подумала, что нужно бросить вызов, и рада, что справилась»

Мао Шимада прокомментировала свою победу в Финале Гран-при среди юниоров.

Японская фигуристка исполнила в произвольной программе тройной аксель и четверной тулуп.

«Я очень счастлива, что удалось выиграть финал Гран-при среди юниоров во второй раз.

Сегодня я думала о том, чтобы выложиться по полной. Это было самым главным. Мое вчерашнее выступление было не очень хорошим, как и утренняя тренировка сегодня. Но я подумала, что мне нужно бросить вызов, и я рада, что справилась.

Что касается моего четверного прыжка, мне кажется, он получился неплохо», – сказала Шимада.