Тренер о замене ритм-танца Мироновой и Устенко: «И нам, и судьям хотелось бы слышать в программе более узнаваемую для аудитории музыку»

Тренер Елена Соколова рассказала, почему Миронова и Устенко поменяли музыку для ритм-танца.

Ранее танцевальный дуэт выступал под Гвен Гатри – Peanut Butter, Vicious Pink Phenomena – Can’t You See, Ottawan – D.I.S.C.O. Теперь в программе будут использованы две композиции певицы Сандры.

– Почему решили поменять музыку в ритм‑танце?

– Решение зрело с сентября с контрольных прокатов сборной. Когда обкатали программу, поняли, что и нам, и судьям хотелось бы слышать в программе более узнаваемую для аудитории музыку.

Долго не решались, но все‑таки рискнули на смену сейчас, когда между стартами появилось чуть побольше времени. Выбрали две музыкальные композиции Sandra на замену. Певица более известна российскому слушателю, и на мой взгляд, ее песни больше подходят Кате и Жене по стилю.

– Сильно ли изменилась программа?

– Программа изменилась последовательностью элементов, по большей части в транзишенах (связующие шаги) и танцевальных движениях. Сами технические элементы остались те же, – сказала Соколова.