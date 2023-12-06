Ксения Синицына: «Показать себя как артистку в шоу – это интересно. Но драйв, адреналин, позитивные эмоции, победа – это то, чего в шоу не будет»

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Ксения Синицына высказалась о разнице между соревнованиями и шоу для фигуриста.

«Например, мы сейчас на Гран-при в Москве с Камилой Валиевой общались. Я ее спрашивала про шоу, и она рассказывала: «Ксюш, знаешь, первые два года я вообще кайфовала – столько было всего нового, интересного.

А сейчас я понимаю, что соревнования – неотъемлемая часть фигурного катания, которой в шоу не хватает. Я выхожу, и...» Она мне так объяснила, что есть какая-то эмоция, которая в шоу не выражается.

Драйв, адреналин, позитивные эмоции, победа – это то, чего в шоу не будет. Но как артистку себя в шоу показать – это да, это интересно.

А соревнования – неотъемлемая часть спорта. Я не была в шоу, я не знаю, но вот так с Камилой порассуждали», – сказала фигуристка в подкасте «Ход коньком». 

Знаменитый американский журналист написал статью, как женская фигурка просела без России – его не пощадили

2 комментария
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У нас "артисток для шоу" уже складывать некуда. Убили спорт все эти АвербухоНавкаПлюще-шоу.
Посмотрела на днях выступление Лалы Крамаренко в ХГ. Это такой кайф непередаваемый, все же пластику, передачу эмоций в 19 лет, и в 12-15 никак не сравнить.
Жаль, что в ФК сверкнул по-быстрому-и в шоу за деньгами.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
У нас "артисток для шоу" уже складывать некуда. Убили спорт все эти АвербухоНавкаПлюще-шоу. Посмотрела на днях выступление Лалы Крамаренко в ХГ. Это такой кайф непередаваемый, все же пластику, передачу эмоций в 19 лет, и в 12-15 никак не сравнить. Жаль, что в ФК сверкнул по-быстрому-и в шоу за деньгами.
Первый канал и федра, со своей судейской клоунадой, не меньше заслуживают почести "похоронщиков" фк...
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