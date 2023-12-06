Ксения Синицына: «Показать себя как артистку в шоу – это интересно. Но драйв, адреналин, позитивные эмоции, победа – это то, чего в шоу не будет»
Ксения Синицына высказалась о разнице между соревнованиями и шоу для фигуриста.
«Например, мы сейчас на Гран-при в Москве с Камилой Валиевой общались. Я ее спрашивала про шоу, и она рассказывала: «Ксюш, знаешь, первые два года я вообще кайфовала – столько было всего нового, интересного.
А сейчас я понимаю, что соревнования – неотъемлемая часть фигурного катания, которой в шоу не хватает. Я выхожу, и...» Она мне так объяснила, что есть какая-то эмоция, которая в шоу не выражается.
Драйв, адреналин, позитивные эмоции, победа – это то, чего в шоу не будет. Но как артистку себя в шоу показать – это да, это интересно.
А соревнования – неотъемлемая часть спорта. Я не была в шоу, я не знаю, но вот так с Камилой порассуждали», – сказала фигуристка в подкасте «Ход коньком».
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Посмотрела на днях выступление Лалы Крамаренко в ХГ. Это такой кайф непередаваемый, все же пластику, передачу эмоций в 19 лет, и в 12-15 никак не сравнить.
Жаль, что в ФК сверкнул по-быстрому-и в шоу за деньгами.