Стилист о платье Валиевой на «Новой песне года»: «Камиле идет красный цвет. Но ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет»
Стилист Ольга Ким высказалась о платье Камилы Валиевой на «Новой песне года».
Фигуристка была ведущей на этом музыкальном фестивале.
«На мой взгляд, в этом образе сочетаются спокойные и экстравагантные стили. Ей идет красный цвет, благодаря красному она остается юной и свежей.
Не могу сказать, что это платье выдающееся с точки зрения стиля. Но здесь есть пару трендов: например, разрез в нижней части и корсет в верхней. Вечерний образ придает Валиевой особый взгляд на ее женственность.
Такое платье показывает, что она нежная, юная и в самом расцвете женской красоты. Но ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет», – сказала стилист.
Глаз отдыхает, насмотрелась уже на трусы в шубе))