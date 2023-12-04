Стилист о платье Валиевой на «Новой песне года»: «Камиле идет красный цвет. Но ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет»

Стилист Ольга Ким высказалась о платье Камилы Валиевой на «Новой песне года».

Фигуристка была ведущей на этом музыкальном фестивале.

«На мой взгляд, в этом образе сочетаются спокойные и экстравагантные стили. Ей идет красный цвет, благодаря красному она остается юной и свежей.

Не могу сказать, что это платье выдающееся с точки зрения стиля. Но здесь есть пару трендов: например, разрез в нижней части и корсет в верхней. Вечерний образ придает Валиевой особый взгляд на ее женственность.

Такое платье показывает, что она нежная, юная и в самом расцвете женской красоты. Но ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет», – сказала стилист.