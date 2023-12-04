Стилист о платье Валиевой на «Новой песне года»: «Камиле идет красный цвет. Но ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет»

Теги сборная России женское катание стиль Камила Валиева Фигурное катание

Стилист Ольга Ким высказалась о платье Камилы Валиевой на «Новой песне года».

Фигуристка была ведущей на этом музыкальном фестивале. 

«На мой взгляд, в этом образе сочетаются спокойные и экстравагантные стили. Ей идет красный цвет, благодаря красному она остается юной и свежей.

Не могу сказать, что это платье выдающееся с точки зрения стиля. Но здесь есть пару трендов: например, разрез в нижней части и корсет в верхней. Вечерний образ придает Валиевой особый взгляд на ее женственность.

Такое платье показывает, что она нежная, юная и в самом расцвете женской красоты. Но ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет», – сказала стилист. 

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Но ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет" - И слава богу, Камила и так очень красивая.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И очень хорошо, что "ничего выдающегося с точки зрения стиля"
Глаз отдыхает, насмотрелась уже на трусы в шубе))
+21
-13
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортивные новости, которые мы заслужили 😄
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не в трусах и то слава богу. Стильное красивое платье - то, что нужно
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ AAPolyansky
опять очередной ноунейм-стилист пиарится на известной персоне
Её спросили - она ответила. Или вам просто её слова не понравились?)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Камилы красивое красное платье. Как раз подходящее для такого вечера.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
опять очередной ноунейм-стилист пиарится на известной персоне
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ kovfun-barrios
Так себе, если честно, та, что в чёрном платье намного красивее, вполне себе на Мисс Россия тянет.
"Кому и корова невеста"
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ несахар
Красивых женщин немного на самом деле. Думаю любой человек подтвердит, что в школе в старших классах красавиц чаще всего максимум одна две на 30 человек в классе, или красавиц вообще нет. Это к вопросу о том, как оценить количество красивых относительно женщин с обычной внешностью.
А мужчин много красивых?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ несахар
Среди русских? Еще меньше) Много финно угорских черт))
Ну ладно) я думала, что вы подчеркнули, что именно женщин красивых немного. Хотя, по моему мнению, привлекательных достаточно, может не писаных красавиц, но очень интересных внешне. И в фигурке много с моей точки зрения красивых (не писано идеальных, но красивых) фигуристок. А вот с мужчинами, особенно после определенного возраста в России картина реально грустная(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий