Слуцкая о своем шоу: «Я играю роль Волшебницы-зимы. Этот персонаж – некое объединяющее начало, олицетворение всего русского»
Ирина Слуцкая рассказала о запуске своего ледового шоу.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее представила шоу «Двенадцать месяцев», первый показ прошел 19 ноября в Великом Устюге.
– Когда такое обилие ледовых шоу, все пытаются привлечь громкими именами. А как продвигаться без звезд?
– У меня нет задачи, чтобы зрители приходили смотреть исключительно на звезду, я хочу, чтобы мои шоу посещали именно как ледовое представление, интересное и зрелищное, которое будет доступно для всех и для каждого.
Моя задача – чтобы зрители увидели искусство и мастерство фигурного катания в исполнении профессиональных квалифицированных артистов. Да, не все из них стали чемпионами, но это не умаляет их достоинства, они все прекрасно катаются и прекрасно работают.
– Будет ли у вас своя роль в шоу?
– У меня большой опыт участия в ледовых шоу, как международных, так и российских. В своем шоу я играю скромную роль Волшебницы-зимы. Это интегрированный нашим сценаристом персонаж, его нет в традиционной сказке, но у нас же свое прочтение.
Мне кажется, что персонаж Волшебницы-зимы – это некое объединяющее начало, это олицетворение всего русского, прежде всего русской природы, на первый взгляд суровой, как наша снежная зима, но на самом деле дающей надежду и дорогу весне и всему новому и светлому.
Только для зрителей сразу отметим, что я буду принимать участие в шоу не во всех городах, ведь у нас несколько составов, так как есть совпадения по датам во время гастрольных туров по городам, – рассказала Слуцкая.
Ну, по прыжкам Чемпионат уже есть. Но можно же сделать что-то подобное и по непрыжковым элементам,--причём во всех 4-х видах ФК (а то на ЧР по П танцоры--в пролёте). А для танцоров можно было бы устраивать турниры вальса, румбы, самбы, фокстрота,...--чтобы развивать навыки скольжения, повышать двигательную культуру, показывать эстетику классического танца. Всё это точно пошло бы на пользу нашим танцам
И фигурист он замечательный и режиссёр постановщик .
Сейчас будет переизбыток от этих шоу, а было время чуть пораньше , было бы здорово возродить шоу Бобрина