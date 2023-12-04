Слуцкая о своем шоу: «Я играю роль Волшебницы-зимы. Этот персонаж – некое объединяющее начало, олицетворение всего русского»

Теги Ирина Слуцкая ледовые шоу Фигурное катание

Ирина Слуцкая рассказала о запуске своего ледового шоу.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее представила шоу «Двенадцать месяцев», первый показ прошел 19 ноября в Великом Устюге.

– Когда такое обилие ледовых шоу, все пытаются привлечь громкими именами. А как продвигаться без звезд?

– У меня нет задачи, чтобы зрители приходили смотреть исключительно на звезду, я хочу, чтобы мои шоу посещали именно как ледовое представление, интересное и зрелищное, которое будет доступно для всех и для каждого.

Моя задача – чтобы зрители увидели искусство и мастерство фигурного катания в исполнении профессиональных квалифицированных артистов. Да, не все из них стали чемпионами, но это не умаляет их достоинства, они все прекрасно катаются и прекрасно работают.

– Будет ли у вас своя роль в шоу?

– У меня большой опыт участия в ледовых шоу, как международных, так и российских. В своем шоу я играю скромную роль Волшебницы-зимы. Это интегрированный нашим сценаристом персонаж, его нет в традиционной сказке, но у нас же свое прочтение.

Мне кажется, что персонаж Волшебницы-зимы – это некое объединяющее начало, это олицетворение всего русского, прежде всего русской природы, на первый взгляд суровой, как наша снежная зима, но на самом деле дающей надежду и дорогу весне и всему новому и светлому.

Только для зрителей сразу отметим, что я буду принимать участие в шоу не во всех городах, ведь у нас несколько составов, так как есть совпадения по датам во время гастрольных туров по городам, – рассказала Слуцкая.

6 комментариев
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Эх, жаль я не бюджетник, так бы сходил
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Сколько уже можно этих сказочных шоу стряпать? Лучше бы для развития спорта что-то делали,--пусть даже это тоже будут шоу, но спортивного содержания! Чтобы развивать навыки у действующих фигуристов.
Ну, по прыжкам Чемпионат уже есть. Но можно же сделать что-то подобное и по непрыжковым элементам,--причём во всех 4-х видах ФК (а то на ЧР по П танцоры--в пролёте). А для танцоров можно было бы устраивать турниры вальса, румбы, самбы, фокстрота,...--чтобы развивать навыки скольжения, повышать двигательную культуру, показывать эстетику классического танца. Всё это точно пошло бы на пользу нашим танцам
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ну если в Устюое есть ледовая арена, то почему бы на развлечь людей?
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идите к черту со своими глупыми шоу
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Отличный Ледовый театр был у Игоря Бобрина.
И фигурист он замечательный и режиссёр постановщик .
Сейчас будет переизбыток от этих шоу, а было время чуть пораньше , было бы здорово возродить шоу Бобрина
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Слуцкую видели уже давным-давно вживую, здорово катается, сильно, напористо, понравилось .Номер был со шляпой. Можно бы сходить на это шоу, если приедут.
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