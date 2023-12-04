Слуцкая о своем шоу: «Я играю роль Волшебницы-зимы. Этот персонаж – некое объединяющее начало, олицетворение всего русского»

Ирина Слуцкая рассказала о запуске своего ледового шоу.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее представила шоу «Двенадцать месяцев», первый показ прошел 19 ноября в Великом Устюге.

– Когда такое обилие ледовых шоу, все пытаются привлечь громкими именами. А как продвигаться без звезд?

– У меня нет задачи, чтобы зрители приходили смотреть исключительно на звезду, я хочу, чтобы мои шоу посещали именно как ледовое представление, интересное и зрелищное, которое будет доступно для всех и для каждого.

Моя задача – чтобы зрители увидели искусство и мастерство фигурного катания в исполнении профессиональных квалифицированных артистов. Да, не все из них стали чемпионами, но это не умаляет их достоинства, они все прекрасно катаются и прекрасно работают.

– Будет ли у вас своя роль в шоу?

– У меня большой опыт участия в ледовых шоу, как международных, так и российских. В своем шоу я играю скромную роль Волшебницы-зимы. Это интегрированный нашим сценаристом персонаж, его нет в традиционной сказке, но у нас же свое прочтение.

Мне кажется, что персонаж Волшебницы-зимы – это некое объединяющее начало, это олицетворение всего русского, прежде всего русской природы, на первый взгляд суровой, как наша снежная зима, но на самом деле дающей надежду и дорогу весне и всему новому и светлому.

Только для зрителей сразу отметим, что я буду принимать участие в шоу не во всех городах, ведь у нас несколько составов, так как есть совпадения по датам во время гастрольных туров по городам, – рассказала Слуцкая.