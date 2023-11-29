Бриана Жубера отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой

Теги Бриан Жубер сборная Франции Федерация фигурного катания Франции Фигурное катание

Бриана Жубера отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой.

Ранее французского тренера по фигурному катанию, чемпиона мира 2007 года обвинили в насилии.

Дисциплинарный комитет Федерации ледовых видов спорта Франции принял решение дисквалифицировать Жубера на один год с двухлетней отсрочкой.

Против тренера выдвинули обвинения в неподобающем поведении, нахождении на работе в состоянии опьянения, язвительных комментариях в адрес учеников. Также его подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Жубер планирует подать апелляцию на решение об отстранении от тренерской деятельности.

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45 комментариев
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Alex1104
Судя по решению доказательств нет от слова "совсем". Есть только обвинения "со слов".
Напрягает вот такой пассаж: "адвокат фигуриста, уверяет, что смог предоставить очень много свидетельств, свидетельствующих об образцовом поведении Брайана Жубера на посту тренера"
То есть нужно доказывать свою невиновность. Презумпцией подтерлись.
+39
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Александр Иванов
Всякое бывает, но, судя по статье, очень мутное и сомнительное дело:
"Трое других свидетелей заверили, что неоднократно слышали, как Брайан Жубер «кричал» на своих учеников, впадал в «истерики» или говорил им, что они «отстой». Один из них утверждает, что видел, как фигурист жестоко толкнул ученика, так что тот упал на пол, и ударил его веером. Родители этого фигуриста, который все еще тренируется с Жубером, написали заявления, опровергающие слова свидетеля."
И остальные обвинения примерно в таком же духе и с такой же доказательной базой.
+22
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+22
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N-fox
"Язвительные комментарии", м-да.... итак во французской фигурке не все гладко, да еще и вот так расправляются с тренерами. Не угодил кому-то Жубер.
+19
0
+19
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Seacat
Ответ N-fox
"Язвительные комментарии", м-да.... итак во французской фигурке не все гладко, да еще и вот так расправляются с тренерами. Не угодил кому-то Жубер.
Вот именно поэтому так популярны "эмэйзинг" и "бьютифул". Ибо подставляться никому не хотца...
+17
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+17
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Shtirly
Предлагаю поменять Бриана на Морозов и Еременко. Дать ему политическое убежище и группу для работы. А тренеры во Франции не нужны.
+16
0
+16
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Александр Иванов
Ответ thadius
Ага, ну конечно. Наверно и дело Ларри Насарра, врача сборной США, изнасиловавшего более 300 юных американских спортсменок, тоже мутное? Ведь не может же такого быть, чтобы родители сотен детей терпели сексуальное насилие над своими крошками? Обвинили невинного, а он потом покончил с собой в тюрьме, не выдержав такого страшного поклепа.
Где в моём комментарии говорится про дело Ларри Насарра? Речь только о деле Жубера и сомнение в этом деле я высказываю на основании информации, приведенной во французской статье. Если увижу другую информацию - тогда и будет другой разговор. А пока там только слухи в стиле "кто-то что-то слышал".
+15
0
+15
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Туц
Если есть доказательства пусть бы уж тогда в суд. А если нет без доказательств вот так отстранять не честно.
+9
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+9
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Леличек
Ответ Alex1104
Судя по решению доказательств нет от слова "совсем". Есть только обвинения "со слов". Напрягает вот такой пассаж: "адвокат фигуриста, уверяет, что смог предоставить очень много свидетельств, свидетельствующих об образцовом поведении Брайана Жубера на посту тренера" То есть нужно доказывать свою невиновность. Презумпцией подтерлись.
Да там все просто свихнулись.
+8
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sabina_katarina
бедный Жубер, что ж они его в покое не оставят. пока катался, Гайяге палки в колёса вставлял. теперь эта полоумная тётка, новая президентша федерации и ставленница Гайяге. как можно было её выбрать вместо Пешалы?
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Anna Morgan
Ответ Darth_Pershman
А Жубер разве не по мальчикам?
Вы его с ламбьелем путаете
+9
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Tzaichiha
Вспомнилось дело Жука. Оговорить человека элементарно просто.
+6
0
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thadius
Какой мягонький толерантненький заголовочек ныне получился у спортсру. А как же кликбейт? Тренер бухал, избивал спортсменов, и трахал детей, и никакой жести в заголовке?

Видимо западный тренер "это другое", это не какой-то Плющ, над которым можно издеваться не зная берегов.
Интересненько, интересненько....
+16
-10
+6
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Блинчик
Ответ Блинчик
Ну и ладно. Главное, чтобы не всплыло видео, как Ламбьель бил Шому по морде.))
Но больше всего достается Васильевсу, если вы понимаете, о чем я ))
+9
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Kareglazaya
Ответ Darth_Pershman
А Жубер разве не по мальчикам?
Это Ламбьель. А про Жубера вроде ничего такого не известно. Хотя всё возможно)
+4
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Maturmalai
Ответ Alex1104
Судя по решению доказательств нет от слова "совсем". Есть только обвинения "со слов". Напрягает вот такой пассаж: "адвокат фигуриста, уверяет, что смог предоставить очень много свидетельств, свидетельствующих об образцовом поведении Брайана Жубера на посту тренера" То есть нужно доказывать свою невиновность. Презумпцией подтерлись.
Презумпция невиновности не действует во всех сферах жизни. В уголовном праве - да, в ряде административных кодексов тоже. Но нельзя ее лепить куда попало, это вам не законы физики.
Тем более, не факт, что тут идет речь о доказательстве невиновности. Скорее всего, было представлено много свидетельств его плохого поведения, вот адвокат и собрал контр-свидетельства хорошего поведения, чтобы склонить вес аргументов и доказательств в сторону своего клиента.
+4
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alexander bakulin
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ничего французы не понимают в фигруном катании. это ж надо додуматься, за издевательства над детишками - отстранять. у нас бы орден вручили в кремле, как гогиевне нашей
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Maturmalai
Ответ Alex1104
"плохое поведение"? Это что-то новое в праве.
Хорошо, "неподобающее поведение" если так уж хочешь цепляться к словам. Организация может выдвигать требования к поведению своих сотрудников, и наказывать за их несоблюдене.
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Alex1104
Ответ Maturmalai
Презумпция невиновности не действует во всех сферах жизни. В уголовном праве - да, в ряде административных кодексов тоже. Но нельзя ее лепить куда попало, это вам не законы физики. Тем более, не факт, что тут идет речь о доказательстве невиновности. Скорее всего, было представлено много свидетельств его плохого поведения, вот адвокат и собрал контр-свидетельства хорошего поведения, чтобы склонить вес аргументов и доказательств в сторону своего клиента.
"плохое поведение"?
Это что-то новое в праве.
+1
0
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Βадим Μамонтов
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Ответ thadius
В мире полной свободы и демократии нет никаких границ. Там можно одновременно и по мальчикам, и по девочкам, и по прочим, прости господи, LGBTQ+. У таких и карьерные возможности сразу открываются, малодоступные для старых унылых цисгендеров.
не то что в священной триединой руси, слава Вадим Вадимычу! поднял Русь с колен
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Инна1945
Ответ Блинчик
Папа Мася тоже бухает и до травмы на целый сезон отмудохал сына по пьяни. Когда этого алкоголика отстранят?
Чего папа Мася сделал с сыном?😁 Изверги. Родных деточек не жалеют. Блинчик, Вы так круто осведомлены. А Рафик Чена тоже того? Поэтому такая неприязнь к честному армяну? И ещё интересно бы послушать про Плющенко и Гномыча. И Дишу с Гогой. Нет сведений?
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Блинчик
Ответ Инна1945
Честный и почти святой)) По меркам фигурки. Энтузиаст!😁
Это троллинг?
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Бен Ротенберг
Ответ thadius
Университет в США увольняет профессора из-за отказа быть геем "Американский профессор Дэниэл Мэттисон подал в суд на университет Мичигана за то, что его рабочий контракт не возобновляют из-за отказа быть геем. Как утверждает Мэттисон в своем иске, администрация не возобновляет контракт с ним после обнаружения осенью 2021 года его текстов о том, как он перестал быть гомосексуалистом." Вам наверно по "Радио Свобода" такого не рассказывают?
А вы кроме телеграмм-канала Mash больше ничего не читаете, я верно понимаю?
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Бен Ротенберг
Ответ thadius
В мире полной свободы и демократии нет никаких границ. Там можно одновременно и по мальчикам, и по девочкам, и по прочим, прости господи, LGBTQ+. У таких и карьерные возможности сразу открываются, малодоступные для старых унылых цисгендеров.
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Инна1945
Ответ Блинчик
Это троллинг?
Нет. Считаю Рафика хорошим человеком и тренером. Правда-правда. Импонирует.
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Блинчик
Ответ Инна1945
Чего папа Мася сделал с сыном?😁 Изверги. Родных деточек не жалеют. Блинчик, Вы так круто осведомлены. А Рафик Чена тоже того? Поэтому такая неприязнь к честному армяну? И ещё интересно бы послушать про Плющенко и Гномыча. И Дишу с Гогой. Нет сведений?
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Инна1945
Ответ Блинчик
Комментарий удален модератором
Честный и почти святой)) По меркам фигурки. Энтузиаст!😁
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Maturmalai
Ответ Валерий Петров
Так там конкуренты выдвинули а не организация против своих сотрудников, как понял
Во французской газете, на которую спортс ссылается по этой новости, пишут что их корреспонденты разговаривали с родителям тренирующихся у Жубера, и многие подтвердили его грубое обращение с учениками, но попросили их имена не называть, чтобы не было ответных репрессий в их адрес.
Ты уверен, что обвинения были исключительно от конкурентов?
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Alex1104
Ответ Валерий Петров
"Ударил веером" Зачем он на льду с веером, жарко что ли? Мог бы чехлами от коньков ударить. 😄
Это как раз не подтвердилось. Сама жертва веера отрицает.
Думаю это трудности гуглпереводчика
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Валерий Петров
Ответ Maturmalai
Хорошо, "неподобающее поведение" если так уж хочешь цепляться к словам. Организация может выдвигать требования к поведению своих сотрудников, и наказывать за их несоблюдене.
Так там конкуренты выдвинули а не организация против своих сотрудников, как понял
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Alex1104
Ответ Maturmalai
И что ты хочешь этим сказать? Если некоторые обвинения, выдвинутые против человека, оказались ложными, то это не значит, что все обвинения против него ложные. Не находишь?
Особенно, когда об обвинениях "выдвинутых, в частности, руководителем клуба, конкурирующего с клубом Жуберов и находящегося на одном катке"
Вот сразу верю!
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Валерий Петров
Ответ Alex1104
(Гугл перевод) "Брайану Жуберу и его 70-летней матери Раймонде пришлось защищаться от обвинений, выдвинутых, в частности, руководителем клуба, конкурирующего с клубом Жуберов и находящегося на одном катке." "Трое других свидетелей заверили, что неоднократно слышали, как Брайан Жубер «кричал» на своих учеников, впадал в «истерики» или говорил им, что они «отстой». Один из них утверждает, что видел, как фигурист жестоко толкнул ученика, так что тот упал на пол, и ударил его веером. Родители этого фигуриста, который все еще тренируется с Жубером, написали заявления, опровергающие слова свидетеля"
"Ударил веером" Зачем он на льду с веером, жарко что ли? Мог бы чехлами от коньков ударить. 😄
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Alex1104
Ответ Maturmalai
Хорошо, "неподобающее поведение" если так уж хочешь цепляться к словам. Организация может выдвигать требования к поведению своих сотрудников, и наказывать за их несоблюдене.
(Гугл перевод)
"Брайану Жуберу и его 70-летней матери Раймонде пришлось защищаться от обвинений, выдвинутых, в частности, руководителем клуба, конкурирующего с клубом Жуберов и находящегося на одном катке."
"Трое других свидетелей заверили, что неоднократно слышали, как Брайан Жубер «кричал» на своих учеников, впадал в «истерики» или говорил им, что они «отстой». Один из них утверждает, что видел, как фигурист жестоко толкнул ученика, так что тот упал на пол, и ударил его веером. Родители этого фигуриста, который все еще тренируется с Жубером, написали заявления, опровергающие слова свидетеля"
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Мира Заусова
Что они постоянно своего Жубера топят
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alexander bakulin
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гоговичи, конечно, тут как тут. уже защищают в комментах невинно пострадавшего.
на профсоюзную его зовут. на смену лёшке железнякову
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Блинчик
Ну и ладно. Главное, чтобы не всплыло видео, как Ламбьель бил Шому по морде.))
+5
-5
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И наказали и пожалели одновременно. Им надо посмотреть в ютюбе ролик" И чем же она так провинилась"
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