Бриана Жубера отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой.

Ранее французского тренера по фигурному катанию, чемпиона мира 2007 года обвинили в насилии.

Дисциплинарный комитет ледовых видов спорта Франции принял решение дисквалифицировать на один год с двухлетней отсрочкой.

Против тренера выдвинули обвинения в неподобающем поведении, нахождении на работе в состоянии опьянения, язвительных комментариях в адрес учеников. Также его подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Жубер планирует подать апелляцию на решение об отстранении от тренерской деятельности.