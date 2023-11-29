Бриана Жубера отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой
Бриана Жубера отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой.
Ранее французского тренера по фигурному катанию, чемпиона мира 2007 года обвинили в насилии.
Дисциплинарный комитет Федерации ледовых видов спорта Франции принял решение дисквалифицировать Жубера на один год с двухлетней отсрочкой.
Против тренера выдвинули обвинения в неподобающем поведении, нахождении на работе в состоянии опьянения, язвительных комментариях в адрес учеников. Также его подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.
Жубер планирует подать апелляцию на решение об отстранении от тренерской деятельности.
Напрягает вот такой пассаж: "адвокат фигуриста, уверяет, что смог предоставить очень много свидетельств, свидетельствующих об образцовом поведении Брайана Жубера на посту тренера"
То есть нужно доказывать свою невиновность. Презумпцией подтерлись.
"Трое других свидетелей заверили, что неоднократно слышали, как Брайан Жубер «кричал» на своих учеников, впадал в «истерики» или говорил им, что они «отстой». Один из них утверждает, что видел, как фигурист жестоко толкнул ученика, так что тот упал на пол, и ударил его веером. Родители этого фигуриста, который все еще тренируется с Жубером, написали заявления, опровергающие слова свидетеля."
И остальные обвинения примерно в таком же духе и с такой же доказательной базой.
Видимо западный тренер "это другое", это не какой-то Плющ, над которым можно издеваться не зная берегов.
Интересненько, интересненько....
Тем более, не факт, что тут идет речь о доказательстве невиновности. Скорее всего, было представлено много свидетельств его плохого поведения, вот адвокат и собрал контр-свидетельства хорошего поведения, чтобы склонить вес аргументов и доказательств в сторону своего клиента.
Это что-то новое в праве.
Ты уверен, что обвинения были исключительно от конкурентов?
Думаю это трудности гуглпереводчика
Вот сразу верю!
"Брайану Жуберу и его 70-летней матери Раймонде пришлось защищаться от обвинений, выдвинутых, в частности, руководителем клуба, конкурирующего с клубом Жуберов и находящегося на одном катке."
"Трое других свидетелей заверили, что неоднократно слышали, как Брайан Жубер «кричал» на своих учеников, впадал в «истерики» или говорил им, что они «отстой». Один из них утверждает, что видел, как фигурист жестоко толкнул ученика, так что тот упал на пол, и ударил его веером. Родители этого фигуриста, который все еще тренируется с Жубером, написали заявления, опровергающие слова свидетеля"
на профсоюзную его зовут. на смену лёшке железнякову