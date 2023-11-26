Дмитрий Козловский: «Уровень парного катания в России настолько высок, что у нас нет проблем с мотивацией. Спасибо нашим соперникам за это»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Дмитрий Козловский рассказал о мотивации при отсутствии международных турниров.

«Двоякое ощущение. Мы тренируемся, чтобы кататься за рубежом. Мы этого заслуживаем, и мы должны там быть.

Но уровень парного катания в России настолько высок, что у нас нет проблем с мотивацией. Спасибо нашим соперникам за это.

Когда нас допустят, рано или поздно, нужно будет приехать и победить. Для этого мы и готовимся», — сказал Козловский

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10 комментариев

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Olya Ru
В финале гран при в этом году, точно бы 6 русских пар было)))
+16
-2
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Шубина
Раньше так на девочек бежала смотреть, как бы не опоздать, а сейчас - на парников. Элитный вид сейчас.)
+15
-1
+14
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Defender64
Ответ Olya Ru
В финале гран при в этом году, точно бы 6 русских пар было)))
МГ, БК, ХК и три пары Слюсаренко
+9
0
+9
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Alla Belova
Хорошо бы вы успели доехать и победить,полностью за
+8
-1
+7
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Emma Dunn
Очень хорошо сказал Дима. Парное катание сейчас в очень хорошей ситуации.
+5
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Марина Юрьевна
Амбициозная цель и я только "за"!
+4
0
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Док Аксель
Сейчас, если расставлять по местам все виды нашего фигурного катания, то я так их расставлю: 1. МО. 2. Парники. 3. ЖО. 4. Танцы.
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La Gushka
Вопрос: а что делать парникам, если допустят только индивидуальных? Менять одному из партнеров гражданство?
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0
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La Gushka
Ответ Irinnna
А в женской одиночке никакого уровня! И никакой мотивации!
Так если фигурку российскую допустят до МС только в сезоне 2030-31? Какая тут мотивация?
0
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