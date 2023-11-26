Дмитрий Козловский: «Уровень парного катания в России настолько высок, что у нас нет проблем с мотивацией. Спасибо нашим соперникам за это»

Дмитрий Козловский рассказал о мотивации при отсутствии международных турниров.

«Двоякое ощущение. Мы тренируемся, чтобы кататься за рубежом. Мы этого заслуживаем, и мы должны там быть.

Но уровень парного катания в России настолько высок, что у нас нет проблем с мотивацией. Спасибо нашим соперникам за это.

Когда нас допустят, рано или поздно, нужно будет приехать и победить. Для этого мы и готовимся», — сказал .