Дмитрий Козловский: «Сегодня мы катались хорошо, прокат получился мощным, была обидная ошибка, но напор был до самого конца»

Дмитрий Козловский высказался о победе на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

и выиграли золото в соревнованиях спортивных пар.

«Непростой турнир. После короткой программы конкуренция была плотной. Все очень хорошо катались.

В короткой все чисто выступили — это демонстрирует уровень российского парного катания.

Сегодня мы катались хорошо, прокат получился мощным, была обидная ошибка, но напор был до самого конца», — сказал Козловский.