Дмитрий Козловский: «Сегодня мы катались хорошо, прокат получился мощным, была обидная ошибка, но напор был до самого конца»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Дмитрий Козловский высказался о победе на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли золото в соревнованиях спортивных пар. 

«Непростой турнир. После короткой программы конкуренция была плотной. Все очень хорошо катались.

В короткой все чисто выступили — это демонстрирует уровень российского парного катания.

Сегодня мы катались хорошо, прокат получился мощным, была обидная ошибка, но напор был до самого конца», — сказал Козловский. 

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5 комментариев

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Екатерина Ивановская
Вот не должны БК и МГ кататься на уровне мордовских узоров. Их место на подиуме ЧМ и ОИ. Зато на междунаронке пары 200 баллов по итогу набрать не могут. А тут каждая - алмаз.
+17
-2
+15
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Sincere
На ЧР должна быть идеальная форма, и ждем горячей битвы...
+6
0
+6
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King_bez_ice
Ответ Екатерина Ивановская
Вот не должны БК и МГ кататься на уровне мордовских узоров. Их место на подиуме ЧМ и ОИ. Зато на междунаронке пары 200 баллов по итогу набрать не могут. А тут каждая - алмаз.
Дааа
А велика возможность, что эти пары могу так и не доехать до международных стартов
По крайне мере, Милан будет мимо
Либо с одной квотой
+2
0
+2
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Arkadiusz Kaczmarek
co dzieje sie z para Darja Pawluczenko / Dienis Chodykin ?
0
0
0
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Anna Galushenko
Ответ Arkadiusz Kaczmarek
co dzieje sie z para Darja Pawluczenko / Dienis Chodykin ?
Они разошлись. У каждого теперь другой партнер
0
0
0
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