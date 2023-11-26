Дмитрий Козловский: «Сегодня мы катались хорошо, прокат получился мощным, была обидная ошибка, но напор был до самого конца»
Дмитрий Козловский высказался о победе на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли золото в соревнованиях спортивных пар.
«Непростой турнир. После короткой программы конкуренция была плотной. Все очень хорошо катались.
В короткой все чисто выступили — это демонстрирует уровень российского парного катания.
Сегодня мы катались хорошо, прокат получился мощным, была обидная ошибка, но напор был до самого конца», — сказал Козловский.
А велика возможность, что эти пары могу так и не доехать до международных стартов
По крайне мере, Милан будет мимо
Либо с одной квотой