Медведева о первом предмете роскоши, который она купила: «Кольцо картьешечка. Сходила в бутик, сама выложила кэш»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева деньги Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о первом предмете роскоши, который она купила.

Двукратная чемпионка мира взяла интервью у Александры Трусовой на своем ютуб-канале.

«Была ли у тебя крупная покупка в виде той же квартиры или какие-нибудь часы Rolex, которые символизируют твой заработок и что ты можешь себе позволить?

У меня было это кольцо таким символом, это картьешечка. Это первое, что я себе позволила купить из такого предмета роскоши, чтобы смотреть и понимать: у меня вот это есть, сходила в бутик, сама купила, сама выложила кэш. Мне важно понимать, что у меня есть вот такое и это не бьет по состоянию», – сказала Медведева.

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28 комментариев

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люблю тутберят
"Выложила кэш"🙈🙈🙈
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Lilia Sadykova
картьешечка... так кольцо от Картье ещё никто не унижал;))
+32
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+30
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Kihiro
Таки Московская речь так и прет
+33
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Доктор*
Доброволец, по́мни, что ты отдаёшь свою жизнь за тэпэшэчку с картьешечкой!
+26
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Lilia Sadykova
" выложила кэш"... московская речь во всей красе:))
+21
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Kihiro
А как же чемодан луи виттон? Опять другая личность Медведевой говорит другое
+20
-4
+16
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Ярик01
Ответ Danila BGR
Это не спортивная новость.
Таких новостей в 2/3 объема в разделе фигурного катания, где кто покакал, Загитова, Медведева или Плющенко.
Раз пользуется спросом и кликами с обсуждением, значит публикуют
+15
-2
+13
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Sat397
Ну разве - не илита с блестящей московской дикцией? Мировая общественность хочет знать, что по этому поводу думают джигурда, с волочковой.
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Бунтарь без идеала
А тут еще кто-то говорит, что выступают юные фигуристки ради нас, а мы их не ценим. Для картьешечки, гелика и иже с ними борются и ломаются они.
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Jaguarrr
"Пригубила коньячОК, забежала в бутичОК, достала из кармашка мятую бумажку, и на эту кэшечку купила картьешечку.Потом забежала в кафешечку, еще потратила кэшэчку.После вернулась в карету и поехала по свету. Я теперь императрица, буду этим я гордица".
+9
-2
+7
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Роман
Ответ Lilia Sadykova
картьешечка... так кольцо от Картье ещё никто не унижал;))
картьежулю прикупила
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Danila BGR
Это не спортивная новость.
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catcher69
какая милота мимими...кто-то картьешечку а кто-то макарошки с картошечкой )))))
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Роман
Ответ AlexFed
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лайф зе бест
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Milorada K
Картьешечка, шанелечка, диорочка, сумочка. И пошла в клубочку, а после покушала пюрешечку и спатечки. Девачка такая девачка
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Алеся Ткаченко
Ой,да помню как Медведева этими кольцами в камеру тыкала
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Nba today games
Кеш кринж геометрия коммунизм
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Джа-Джа Бинкс
Жареная картьешечка.
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Max9999
это про реп?
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Ливия
Ответ Kihiro
А как же чемодан луи виттон? Опять другая личность Медведевой говорит другое
кольцо с бриллиантом от Картье раза в 2 дороже🤦🏼‍♀️
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ancifer2
Ответ Роман
картьежулю прикупила
жулю, это от английского jewel?
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Сергей Орлов
Ответ Danila BGR
Это не спортивная новость.
Sports,ru это сайт не о спорте, это сайт о жизни.
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AlexFed
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G.H.O.S.T.
Ответ Роман
лайф зе бест
Май лайф - май рулс
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