Медведева о первом предмете роскоши, который она купила: «Кольцо картьешечка. Сходила в бутик, сама выложила кэш»

Евгения Медведева рассказала о первом предмете роскоши, который она купила.

Двукратная чемпионка мира взяла интервью у Александры Трусовой на своем ютуб-канале.

«Была ли у тебя крупная покупка в виде той же квартиры или какие-нибудь часы Rolex, которые символизируют твой заработок и что ты можешь себе позволить?

У меня было это кольцо таким символом, это картьешечка. Это первое, что я себе позволила купить из такого предмета роскоши, чтобы смотреть и понимать: у меня вот это есть, сходила в бутик, сама купила, сама выложила кэш. Мне важно понимать, что у меня есть вот такое и это не бьет по состоянию», – сказала .