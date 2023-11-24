Медведева о первом предмете роскоши, который она купила: «Кольцо картьешечка. Сходила в бутик, сама выложила кэш»
Евгения Медведева рассказала о первом предмете роскоши, который она купила.
Двукратная чемпионка мира взяла интервью у Александры Трусовой на своем ютуб-канале.
«Была ли у тебя крупная покупка в виде той же квартиры или какие-нибудь часы Rolex, которые символизируют твой заработок и что ты можешь себе позволить?
У меня было это кольцо таким символом, это картьешечка. Это первое, что я себе позволила купить из такого предмета роскоши, чтобы смотреть и понимать: у меня вот это есть, сходила в бутик, сама купила, сама выложила кэш. Мне важно понимать, что у меня есть вот такое и это не бьет по состоянию», – сказала Медведева.
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