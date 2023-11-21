Трусова о подготовке к Олимпиаде: «Ты идешь, идешь к этому, из последних уже сил доделываешь – и все, здесь силы кончаются»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Сколько раз в олимпийский сезон тебя выводили на пик формы?

– Это было не то что специально. Я просто хотела кататься так в течение всего сезона. Отдых у нас в мае, а к концу июля я уже катала чисто с пятью четверными. Была уже в хорошей форме.

Мне нужно два месяца от такой формы, как после отдыха, до пяти четверных. Два месяца. И когда я сломала ногу, я четко отсчитала два месяца до Олимпиады, отдохнула, вылечила ногу и с этого момента начала готовиться.

Естественно, если я сейчас [cкажу], что через два месяца буду прыгать пять – нет, такого не будет. Это немножко другая работа, я постоянно на льду, постоянно на катке, я знаю, что нужно сделать. И тогда будет пять. 

На контрольных прокатах было лучше, потому что все-таки [готовилась] не два месяца, а больше. Я каталась и тренировалась, и у меня ничего не болело. А тут (к Олимпиаде), получается, ровно два месяца. Поэтому лучше не смогла выйти. 

Ты идешь, идешь к этому, и как будто из последних уже сил доделываешь. И все, здесь они кончаются.

Не знаю, если бы это был любой другой сезон, прыгала бы я столько же? Хотя были сезоны, когда я больше тренировалась и прыгала – в 15 лет, например. Но в такую форму не выходила. Это все-таки наработано годами, – сказала фигуристка в интервью Okko Спорт. 

20 комментариев

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Oleandra
Всё сама.. сама отчитала, сама стала готовиться, сама пришла в форму, сама запрыгала..
+25
-11
+14
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Howard Norfolk
Прыгала, прыгала, прыгала , а о музыкальности,хореографии, артистичности не задумывалась, отсюда и результат, ведь ФК это не ЛА.
+22
-10
+12
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Пахра
За всем этим стоит адский труд, полная отдача, боль, лишения, кажется, Саша уже перешагнула тот период, и возвращения не предвидится
+12
-3
+9
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Алексей Токарев
Если сил ещё хватило на истерику, значит выложилась не на полную.
+11
-5
+6
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elene.elene
Ответ Oleandra
Всё сама.. сама отчитала, сама стала готовиться, сама пришла в форму, сама запрыгала..
Она рассказывает про свой опыт спортивный. А почему она должна принижать свой собственный вклад в спортивные достижения? Тутберидзе за неё четверные прыгала?
+16
-10
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Anna Stefan
Ответ elene.elene
Она рассказывает про свой опыт спортивный. А почему она должна принижать свой собственный вклад в спортивные достижения? Тутберидзе за неё четверные прыгала?
У Начинающего она тоже сама прыгала. И каков результат?
+4
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Беглый*
Рассказывай, Шурик, зачем массажистку на сносях в штаб притащила?
+6
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Беглый*
Ответ elene.elene
Что за сплетни вы начинаете раскручивать?
Готовлю общественность к мощнейшему бумерангу
+3
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tanya_1111
Ответ Sonyas
О каком восстановлении в 2 месяца после перелома можно говорить, если после перелома люди только два месяца в гипсе ходят?
Ну наверное речь идет о переломе + восстановление.
+1
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Sonyas
О каком восстановлении в 2 месяца после перелома можно говорить, если после перелома люди только два месяца в гипсе ходят?
0
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tanya_1111
Ответ Oleandra
Всё сама.. сама отчитала, сама стала готовиться, сама пришла в форму, сама запрыгала..
Они все молиться должны на штаб? В каждом интервью благодарить?
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Мария Буравцева
Ответ Sonyas
О каком восстановлении в 2 месяца после перелома можно говорить, если после перелома люди только два месяца в гипсе ходят?
Это стрессовый перелом. Там совсем другая история.
0
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