Трусова о подготовке к Олимпиаде: «Ты идешь, идешь к этому, из последних уже сил доделываешь – и все, здесь силы кончаются»

Александра Трусова рассказала о подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Сколько раз в олимпийский сезон тебя выводили на пик формы?

– Это было не то что специально. Я просто хотела кататься так в течение всего сезона. Отдых у нас в мае, а к концу июля я уже катала чисто с пятью четверными. Была уже в хорошей форме.

Мне нужно два месяца от такой формы, как после отдыха, до пяти четверных. Два месяца. И когда я сломала ногу, я четко отсчитала два месяца до Олимпиады, отдохнула, вылечила ногу и с этого момента начала готовиться.

Естественно, если я сейчас [cкажу], что через два месяца буду прыгать пять – нет, такого не будет. Это немножко другая работа, я постоянно на льду, постоянно на катке, я знаю, что нужно сделать. И тогда будет пять.

На контрольных прокатах было лучше, потому что все-таки [готовилась] не два месяца, а больше. Я каталась и тренировалась, и у меня ничего не болело. А тут (к Олимпиаде), получается, ровно два месяца. Поэтому лучше не смогла выйти.

Ты идешь, идешь к этому, и как будто из последних уже сил доделываешь. И все, здесь они кончаются.

Не знаю, если бы это был любой другой сезон, прыгала бы я столько же? Хотя были сезоны, когда я больше тренировалась и прыгала – в 15 лет, например. Но в такую форму не выходила. Это все-таки наработано годами, – сказала фигуристка в интервью Okko Спорт.