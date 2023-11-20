Медведева о вдохновляющих ее людях: «Наверное, нет таких. Я стараюсь из всех сфер жизни брать позитивные моменты и смотреть на общую картину для моего развития»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на вопрос, вдохновляет ли ее кто-нибудь.

«Не знаю, может, это грубо прозвучит, но, наверное, нет таких людей. Я стараюсь из всех сфер своей жизни брать какие-то позитивные моменты и смотреть на общую картину для моего развития.

Да, есть спортсмены, люди, которые вдохновляют меня в моменте. Слава богу, что сейчас есть интернет, где можно все что угодно найти, а если чувствуешь себя плохо, можно обратиться за помощью к кому угодно. Я, например, обращаюсь за помощью к социальным сетям, к каким-то видео, которые мне западут в душу.

Когда я успокаиваюсь, когда мне хорошо, тогда я чувствую в себе силы идти дальше. Я выбрала для себя немного иной путь: не как мимолетное вдохновение в моменте, чтобы идти и делать; мне нужно искать вдохновение, чтобы идти с ним по жизни, играть в долгую. Это, конечно, сложнее, но продуктивнее», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

16 комментариев

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Виктория Манифик
Спасибо Жене за откровенные ответы, интересно было вчера их послушать на премьере! Удачи ей и успехов!
+13
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+10
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Сашуля П
Отдельное спасибо Жене за общение после премьеры фильма, было очень интересно и душевно.
+11
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+8
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Елена Спирина
Замечательно отвечала на вопросы, все по делу. А вдохновляться можно не конкретно человеком, а некоторыми поступками разных людей, ибо нет идеальных людей
+10
-3
+7
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Аленка_76
Прекрасный фильм! Хорошее интервью!
Жене удачи во всем!
+9
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+6
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Tacciana
При этом сама Женя является примером и источником вдохновения для многих
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Ливия
Женя, для многих поклонников и юных фигуристов ты и твой спортивный путь и медали вдохновляющие)
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Klara65
А я все чаще замечаю
Что меня совсем никто не вдохновил….
Грубо всем я отвечаю :
Интернет авторитеты заменил!!!
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Елена Спирина
Всегда очень забавно слушать вопросы зрителей. Женя отлично отвечала, было интересно слушать
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катя 1510
Женечка ты мотиватор и вдохновитель для многих. спасибо тебе за это огромное 😘
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Светлана М
С теплотой вспоминаю вчерашний вечер в Октябре. Женя всем уделила внимание. И прессе, и приглашенным гостям, и нам, многочисленным фанатам. Общалась и до фильма и после, отвечала на вопросы. Такой подарок сделала нам в свой день рождения!
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Tytti
Женя сама вдохновение и мотиватор для многих людей, и для меня лично.
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Victoria Troshin
очень здравый подход,все правильно!!!
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Мария Тихонова
Ответ несахар
Вопрос поклонникам Жени. А было ли так, что вы были не согласны с Женей. А то под всеми новостями о Жене всегда полное единодушие, её поклонники всегда во всём согласны с ней) Что бы ни сказала Женя, её слова поклонники возводят в истину, о которой они сами никогда бы не догадались, но бог послал им Женю) Правильно, пусть поучатся у Жени)) Это всегда так смешно)
Несогласие хорошо выражать в каких-то важных вопросах. Например, когда Женя высказалась о побеге Алины Горбачёвой, ей многие поклонники в комментах в телеге написали, в чём не согласны и почему.

Ну а во всём остальном - хейтеры докапываются, поклонники поддерживают, жизнь течёт.
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