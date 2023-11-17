Колобков о ФФКР: «Горшкову удавалось достойно руководить сложной федерацией. Его сильно не хватает»

Экс-министр спорта считает, что ФФКР не хватает Александра Горшкова.

Горшков скончался 17 ноября прошлого года, он руководил Федерацией фигурного катания России (ФФКР) с 2010-го до момента смерти.

«Совсем недавно вспоминал про него, настоящий профессионал, большой спортсмен. Всю жизнь прожил в спорте, с ним было удобно и комфортно работать, было полное взаимопонимание.

Его мнение и советы были важны. Жаль, что он рано ушел из жизни. Ему удавалось достойно руководить сложной федерацией. Его сильно не хватает», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

Также экс-министр отметил, что фигурное катание в России по-прежнему имеет большой потенциал.

– В этой федерации работают те же люди, что и раньше. Преемственность сохраняется. У федерации и фигурного катания большой потенциал, это один из самых развитых видов спорта. Главное – все это сохранить.

– Почему так много скандалов в фигурном катании?

– От президента многое зависит, нужно учесть интересы всех, это одна из задач руководителя. Все амбициозные, все со своим мнением, нужно находить контакты со всеми. Существуют разные позиции, которые заслуживают должного внимания, – заявил Колобков.