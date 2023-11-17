Тренер Варвары Медведевой: «Уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки. Варя чувствует себя хорошо»
Варвара Медведева чувствует себя хорошо и готова возобновить тренировки.
Об этом сообщил тренер фигуристки Филипп Тарасов.
Накануне фигуристка получила рассечение во время проката на этапе Гран-при России в Самаре. Партнер Медведевой Павел Астахов уронил ее во время поддержки в произвольной программе.
После проката Варвара прошла медобследование, которое не выявило проблем. Накладывать швы ей не пришлось.
«Мы уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки, Варя чувствует себя хорошо», – сказал тренер.
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