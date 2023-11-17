Тренер Варвары Медведевой: «Уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки. Варя чувствует себя хорошо»

Теги пары Павел Астахов Серия Гран-при России Филипп Тарасов Варвара Медведева Фигурное катание

Варвара Медведева чувствует себя хорошо и готова возобновить тренировки.

Об этом сообщил тренер фигуристки Филипп Тарасов. 

Накануне фигуристка получила рассечение во время проката на этапе Гран-при России в Самаре. Партнер Медведевой Павел Астахов уронил ее во время поддержки в произвольной программе. 

После проката Варвара прошла медобследование, которое не выявило проблем. Накладывать швы ей не пришлось. 

«Мы уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки, Варя чувствует себя хорошо», – сказал тренер. 

 

5 комментариев

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Katerina Sunny
Парницы всё-таки бесстрашные. После такого падения тренировки по плану.
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Даша Лавренова
Хорошо, что все обошлось. Но кажется, в этой ситуации как минимум незачем было сидеть в кике, лучше посмотреть это время осмотру врача. Что она встала и поехала дальше – так себе показатель, Семененко вон тоже несколько раз пытался встать, но видимо уже на автомате, ее соображая
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olvl
Спасибо за информацию, мы очень переживаем. Варе здоровья, и чтобы такое больше не повторялось.
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dyglas
Смелая девчушка. Я бы ни ногой.на лед...
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Даша Лавренова
Ответ Даша Лавренова
Хорошо, что все обошлось. Но кажется, в этой ситуации как минимум незачем было сидеть в кике, лучше посмотреть это время осмотру врача. Что она встала и поехала дальше – так себе показатель, Семененко вон тоже несколько раз пытался встать, но видимо уже на автомате, ее соображая
*посвятить это время
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