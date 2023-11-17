Тренер Варвары Медведевой: «Уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки. Варя чувствует себя хорошо»

Варвара Медведева чувствует себя хорошо и готова возобновить тренировки.

Об этом сообщил тренер фигуристки Филипп Тарасов.

Накануне фигуристка получила рассечение во время проката на этапе России в Самаре. Партнер Медведевой уронил ее во время поддержки в произвольной программе.

После проката Варвара прошла медобследование, которое не выявило проблем. Накладывать швы ей не пришлось.

«Мы уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки, Варя чувствует себя хорошо», – сказал тренер.